Golden State ostal brez 'goriva', Toronto pa zasluženo do naslova prvaka

Golden State se je v Torontu izognil porazu, ko je na peti tekmi finala zmagal v gosteh, a nato le za kratko prestavil slavje Raptorsov. V Oaklandu so upali, da zmagajo pred svojimi navijači in nato odigrajo še sedmo tekmo v Kanadi. A ni prišlo tako daleč, na šesti tekmi velikega finala lige NBA v Kaliforniji sta pri gostih z dvojnima dvojčkoma blestela Kyle Lowry (26 točk/10 podaj) in Pascal Siakam (26 točk/10 skokov), prvi zvezdnik kanadske ekipe Kawhi Leonard je k zmagi dodal 22 točk in bil izbran za najkoristnejšega igralca (MVP) finala, Fred VanVleet pa se je izkazal s petimi trojkami; skupno je dosegel 22 točk.