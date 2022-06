Golden State po izjemni tretji četrtini izenačil serijo

Kelti so dvoboj zelo dobro začeli, povedli za devet točk, tudi v drugi pa so bili ves čas blizu in na odmor odšli z zaostankom dveh točk. Potem pa je najprej sledila serija 13:2 domačih, nato pa za konec četrtine še 19:2. Tudi začetek zadnjega dela igre je bil udaren, saj je prednost narasla na 29 točk (95:66). V drugem polčasu sta blestela predvsem Stephen Curry in Jordan Poole. Prvi je v tretji četrtini dosegel 14 točk, drugi pa je ob koncu tretjega dela igre zadel trojko skoraj s polovice igrišča za 87:64 in bil tudi na začetku zadnje četrtine jeziček na tehtnici za povišanje že tako visoke prednosti.