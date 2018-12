Detroit ob povratku zvezdnika bojevnikov vzel mero prvakom

Usodne so bile minute pred odhodom na odmor, ko so se gostitelji odlepili, prednost pa nato držali vse do konca."Pred poškodbo sem odigral nekaj odličnih partij, tokrat ni bilo tako. Priznam, da sem bil malo nervozen. Ko sem dobil žogo v roke, sem menil, da morem z njo nekaj narediti. Soigralci so me iskali, opravili so odlično delo, ki pa ga nisem najbolje izkoristil. A verjamem, da bo v naslednjih tekmah bolje in da se bomo spet vrnili na zmagovita pota," s svojo igro, predvsem v prvem polčasu, ni bil najbolj zadovoljen Curry.

Za bojevnike je bil to drugi zaporedni poraz. S 15 zmagami in devetimi porazi so trenutno na četrtem mestu zahodne konference. Detroit, ki je zmagal petič zapored, za to sta najbolj zaslužna Blake Griffin s 26 doseženimi točkami in Andre Drummond z dvojnim dvojčkom (16 točk, 19 skokov), je četrti v vzhodni konferenci.