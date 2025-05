Golden State vsaj teden dni brez prvega zvezdnika Curryja

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

37-letni Stephen Curry, ki je s kalifornijsko zasedbo štirikrat slavil v ligi NBA v letih 2015, 2017, 2018 in 2022, se je poškodoval na prvi tekmi v Minneapolisu, ki se je končala z zmago bojevnikov z 99:88.

Curry je na prvi tekmi v 12:54 minute dosegel 13 točk, po njegovem odhodu z igrišča pa so vajeti v svoje roke prevzeli Buddy Hield (24 točk in osem skokov), Jimmy Butler (20 točk, 11 skokov in osem podaj) ter Draymond Green (18 točk, osem skokov, šest podaj).