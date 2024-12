Dallas v Dončićevi režiji do odmevne zmage v San Franciscu

Luka Dončić je bil v Chase Centru v svoji najboljši sezonski "izvedbi". Ljubljančan je že mv prvem polčasu obračuna proti Golden Statu dosegel 26 točk in Teksašane vodil k odmevni zmagi na vselej zahtevnem terenu. Ljubljančan je bil strelsko izjemno razpoložen, tudi odstotki so bili boljši v sezoni, zaustavil pa se je pri 45 točkah, od tega mu je uspel odličen odstotek zadetih trojk, saj jih je v enajstih poskusih zadel sedem, skupaj pa je zgrešil le sedem metov (16:23).

Bravurozno predstavo je začinil z novim trojnim dvojčkom ter bil tako po vseh parametrih prvi mož obračuna dveh poražencev v pokalnem tekmovanju. Golden State in Dallas sta svojo pot končala v četrtfinalu. Prav v tem tekmovanju so pred točno mesecem dni slabili možje iz San Francisca, tokrat pa je Dončiću, ki je zabeležil 80. trojni dvojček v karieri uspelo maščevanje. Klay Thompson, ki je vrsto let igral in zmagoval z Golden Statom je bil ob Dončiću drugi mož Teksašanov. Dosegel je 29 točk, zadel pa sedem trojk. "Pomagal" je še Kyrie Irving, ki je ob osmih asistencah dosegel 21 točk.

Pri Teksašanih so sicer manjkali Jaden Hardy, Naji Marshall, Maxi Kleber in Dante Exum.