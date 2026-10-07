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Močno okrnjeni jezerniki, tudi brez Dončića, visoko poraženi v San Franciscu

San Francisco, 07. 10. 2026 06.53 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
M.J.
Golden State Warriors - Los Angeles Lakers

Košarkarji ekipe Los Angeles Lakers nadaljujejo s pripravljalnimi tekmami pred začetkom lige NBA. Po obračunu s Sacramentom, ki so ga jezerniki gladko dobili s 127:103 in se je z odlično igro izkazal tudi Luka Dončić, ki je v šestnajstih minutah dosegel 21 točk, je sledil dvoboj z Golden Statom. Ekipa iz San Francisca je visoko zmagala (124:98). Vsega je bilo konec že ob polčasu, ko so gostitelji dosegli kar 81 točk in vodili + 28. Gostje so nastopili brez vseh svojih najboljših mož. Tudi brez Slovenca.

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Košarkarji Golden State Warriors so v noči na torek na svoji prvi pripravljalni domači tekmi v dvorani Chase Center s kar 124:98 premagali Los Angeles Lakers. Gostitelji so že v prvem polčasu dosegli kar 81 točk, njihova najvišja prednost pa je v zadnji četrtini znašala 38 točk. Lakersi na celotnem srečanju niso niti enkrat povedli.

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Najboljši strelec bojevnikov je bil Yaxel Lendeborg s 17 točkami, po 16 pa sta jih dodala Stephen Curry in Brandin Podziemski. Draymond Green je v prvem polčasu zbral osem asistenc. Trener Golden Stata je drugo zaporedno tekmo priložnost namenil vsem razpoložljivim igralcem.

Sanjski začetek domače premiere

Gostitelji so domače občinstvo navdušili že na začetku. Tekmo so odprli z delnim izidom 11:2 in si hitro priigrali dvomestno prednost. Prvo četrtino so zaključili s kar 45 doseženimi točkami, razlika pa je v nekem trenutku narasla že na 20 točk.

Luka Dončić in Steph Curry
Luka Dončić in Steph Curry
FOTO: AP

Med vrhunci uvodnega dela sta bila met Draymonda Greena za tri točke ob zvoku sirene in atraktivna akcija Stephena Curryja za štiri točke, ko je zadel za tri ter ob tem izsilil še osebno napako. Curry je v prvi četrtini dosegel 11 točk v zgolj osmih minutah igre.

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Lendeborg blestel pod obročema

Yaxel Lendeborg je hitro nakazal, da bo eden ključnih mož večera. V razmaku 35 sekund je dosegel pet točk. 

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Najprej je uspešno zaključil akcijo ob osebni napaki, nato pa po natančni podaji Draymonda Greena prodrl do koša in zadel še za novi dve točki. Tekmo je končal pri 17 točkah in metu iz igre 7/10. Ob tem je bil z devetimi skoki tudi najboljši skakalec svoje ekipe.

Curry v le 14 minutah pokazal svojo kakovost

Stephen Curry je prvič v novi sezoni stopil na parket Chase Centra in bil deležen glasnega sprejema domačih navijačev. 

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Izkušeni zvezdnik je vseh 14 minut odigral v prvem polčasu, a je tudi v omejeni minutaži pustil močan pečat. Dosegel je 16 točk, zadel tri mete za tri točke, iz igre metal 4/7 ter prispeval še pet asistenc. Za domače je bil to več kot dovolj razlog za optimizem pred začetkom nove sezone NBA.

Izid:
Golden State Warriors - Los Angeles Lakers 124:98  (45:31, 36:22, 15:22, 28:23)

Razlagalnik

Pripravljalne tekme v ligi NBA, znane tudi kot 'pre-season', so serija tekem, ki se odigrajo pred začetkom uradne sezone. Njihov glavni namen ni zbiranje zmag, temveč omogočiti trenerjem, da preizkusijo različne taktike, rotacije igralcev in uigranost ekipe, igralcem pa, da pridobijo tekmovalno formo po poletnem premoru.

Golden State Warriors so ena najbolj prepoznavnih franšiz v ligi NBA, s sedežem v San Franciscu oziroma Oaklandu. Ekipa je doživela velik razcvet v zadnjem desetletju, ko so pod vodstvom igralcev, kot je Stephen Curry, korenito spremenili način igranja košarke s poudarkom na hitrem tempu in izjemno natančnem metu za tri točke, s čimer so osvojili več naslovov prvaka.

Los Angeles Lakers so ena najuspešnejših in najbolj prepoznavnih ekip v zgodovini lige NBA. Skozi desetletja so v svojih vrstah imeli številne legendarne košarkarje, kot so Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Kobe Bryant in LeBron James. Klub je znan po svoji bogati zgodovini osvajanja naslovov prvaka in svojem statusu globalne športne institucije, ki pogosto privablja največje zvezdnike lige.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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_endrug
07. 10. 2026 08.25
Jezerniki? Lakers!
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