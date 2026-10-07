Močno okrnjeni jezerniki, tudi brez Dončića, visoko poraženi v San Franciscu

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Košarkarji Golden State Warriors so v noči na torek na svoji prvi pripravljalni domači tekmi v dvorani Chase Center s kar 124:98 premagali Los Angeles Lakers. Gostitelji so že v prvem polčasu dosegli kar 81 točk, njihova najvišja prednost pa je v zadnji četrtini znašala 38 točk. Lakersi na celotnem srečanju niso niti enkrat povedli.

Najboljši strelec bojevnikov je bil Yaxel Lendeborg s 17 točkami, po 16 pa sta jih dodala Stephen Curry in Brandin Podziemski. Draymond Green je v prvem polčasu zbral osem asistenc. Trener Golden Stata je drugo zaporedno tekmo priložnost namenil vsem razpoložljivim igralcem.

Sanjski začetek domače premiere

Gostitelji so domače občinstvo navdušili že na začetku. Tekmo so odprli z delnim izidom 11:2 in si hitro priigrali dvomestno prednost. Prvo četrtino so zaključili s kar 45 doseženimi točkami, razlika pa je v nekem trenutku narasla že na 20 točk.

Luka Dončić in Steph Curry FOTO: AP

Med vrhunci uvodnega dela sta bila met Draymonda Greena za tri točke ob zvoku sirene in atraktivna akcija Stephena Curryja za štiri točke, ko je zadel za tri ter ob tem izsilil še osebno napako. Curry je v prvi četrtini dosegel 11 točk v zgolj osmih minutah igre.

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Lendeborg blestel pod obročema

Yaxel Lendeborg je hitro nakazal, da bo eden ključnih mož večera. V razmaku 35 sekund je dosegel pet točk.

Najprej je uspešno zaključil akcijo ob osebni napaki, nato pa po natančni podaji Draymonda Greena prodrl do koša in zadel še za novi dve točki. Tekmo je končal pri 17 točkah in metu iz igre 7/10. Ob tem je bil z devetimi skoki tudi najboljši skakalec svoje ekipe.

Curry v le 14 minutah pokazal svojo kakovost

Stephen Curry je prvič v novi sezoni stopil na parket Chase Centra in bil deležen glasnega sprejema domačih navijačev.

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Izkušeni zvezdnik je vseh 14 minut odigral v prvem polčasu, a je tudi v omejeni minutaži pustil močan pečat. Dosegel je 16 točk, zadel tri mete za tri točke, iz igre metal 4/7 ter prispeval še pet asistenc. Za domače je bil to več kot dovolj razlog za optimizem pred začetkom nove sezone NBA. Izid:

Golden State Warriors - Los Angeles Lakers 124:98 (45:31, 36:22, 15:22, 28:23)