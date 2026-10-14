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Košarka

Bojevniki iz minus 20 do zmage nad jezerniki, ki so nastopili brez Dončića

San Francisco, 14. 10. 2026 06.44 pred 20 minutami 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Golden State Warriors - Los Angeles Lakers

Košarkarji ekipe Los Angeles Lakers se intenzivno pripravljajo na začetek nove sezone lige NBA. Jezerniki, tokrat brez pomoči našega Luka Dončića, so v Las Vegasu izgubili proti moštvu Golden State Warriors z 98:110. Najboljši strelec zasedbe iz mesta angelov je bil Austin Reaves, ki je dosegel 28 točk.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Košarkarji Golden State Warriors so v pripravljalni tekmi v Las Vegasu pripravili izjemen preobrat in po zaostanku za 20 točk premagali Los Angeles Lakers s 101:89. Warriors so v drugem polčasu zaostajali že za 20 točk, nato pa z agresivno obrambo povsem spremenili potek srečanja. Prisilili so Lakers k kar 30 izgubljenim žogam in zabeležili 20 ukradenih žog, kar je bilo ključno za preobrat. 
 

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Pri zmagovalcih so štirje člani začetne peterke dosegli dvomestno število točk. Brandin Podziemski in Yaxel Lendeborg sta jih prispevala po 17, Stephen Curry 11, Gui Santos pa 10. Na drugi strani je Austin Reaves dosegel 28 točk, vendar je ob tem storil tudi sedem izgubljenih žog. Tudi Lakers so imeli štiri igralce z dvomestnim številom točk.

Podziemski sprožil preobrat

Warriors so v tretji četrtini zaostajali že za 20 točk, nato pa pripravili serijo 13 zaporednih točk in razliko zmanjšali na zgolj sedem. Ob koncu tretje četrtine so zaostajali le še za štiri točke. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na začetku zadnje četrtine je Podziemski z dvema zaporednima metoma izenačil rezultat na 76:76. Nekaj minut pozneje je zadel še trojko za prvo vodstvo Golden Stata, Santos pa je z novo trojko prednost povečal na dva napada razlike.

Bronny James
Bronny James
FOTO: AP

Prav Podziemski in Santos sta med koncem tretje in začetkom četrte četrtine skupaj dosegla deset zaporednih točk in odločilno prevesila tehtnico na stran Warriorsov.

Obramba prisilila Lakers k 30 napakam

Golden State je blestel predvsem v obrambi. De'Anthony Melton je zbral kar sedem ukradenih žog, po dve pa so dodali Gary Payton II, Yaxel Lendeborg in Will Richard. Poleg Reavesovih sedmih izgubljenih žog je štiri napake zabeležil tudi Bronny James Jr., Warriors pa so iz številnih ukradenih žog uspešno gradili protinapade in prihajali do lahkih košev.

Lendeborg navdušuje pred začetkom sezone

Lendeborg je s 17 točkami ponovno dokazal, da bi lahko imel pomembno vlogo v moštvu Steva Kerra. To je bilo že tretjič v pripravljalnem obdobju, da je bil najboljši strelec Warriorsov. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Košarkar se je vrnil v Las Vegas, kjer je pred nekaj meseci osvojil naziv najkoristnejšega igralca poletne lige NBA. Tekmo je končal tudi s petimi skoki in štirimi asistencami.

Steve Kerr
Steve Kerr
FOTO: AP

Trener Steve Kerr je pred obračunom namignil, da bo Lendeborg zelo verjetno del začetne peterke na uvodni tekmi nove sezone, čeprav uradne potrditve še ni bilo.

Izid:
Golden State Warriors - Los Angeles Lakers 110:98 (29:29, 21:34, 22:13, 29:13)

Razlagalnik

Liga NBA (National Basketball Association) je najprestižnejša in najmočnejša profesionalna košarkarska liga na svetu, ustanovljena leta 1946 v Združenih državah Amerike. Sestavlja jo 30 moštev, razdeljenih v vzhodno in zahodno konferenco. Liga je znana po tem, da privablja najboljše košarkarje z vsega sveta, in je ključni steber globalne košarkarske kulture, ki postavlja standarde za pravila, igralne tehnike in komercializacijo športa.

Stephen Curry je ameriški profesionalni košarkar, ki celotno kariero igra za moštvo Golden State Warriors. Velja za enega najboljših strelcev v zgodovini košarke in je zaslužen za revolucijo v igri, saj je s svojim izjemnim metom za tri točke popolnoma spremenil način, kako se danes igra košarka. Je večkratni prvak lige NBA in dobitnik več nagrad za najkoristnejšega igralca (MVP), s čimer si je zagotovil status legende tega športa.

Poletna liga NBA (NBA Summer League) je niz pripravljalnih turnirjev, ki se odvijajo po koncu redne sezone in končnice. Namenjena je predvsem novincem (rookiejem), igralcem z malo izkušnjami v ligi NBA in tistim, ki se borijo za mesto v ekipi. To je priložnost za klube, da preizkusijo mlade talente in jim omogočijo nabiranje izkušenj v tekmovalnem okolju, preden se začne uradna sezona.

Glavni trener v ligi NBA, kot je Steve Kerr, ima odgovornost za vodenje ekipe tako na igrišču kot izven njega. Njegove naloge vključujejo pripravo taktičnih načrtov, razvoj igralcev, upravljanje rotacije igralcev med tekmo ter vzpostavljanje ekipne kulture. Trenerji morajo biti sposobni prilagajati strategijo glede na nasprotnika in skrbeti za psihološko stabilnost ekipe skozi dolgo in naporno sezono.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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