Bojevniki iz minus 20 do zmage nad jezerniki, ki so nastopili brez Dončića

Košarkarji Golden State Warriors so v pripravljalni tekmi v Las Vegasu pripravili izjemen preobrat in po zaostanku za 20 točk premagali Los Angeles Lakers s 101:89. Warriors so v drugem polčasu zaostajali že za 20 točk, nato pa z agresivno obrambo povsem spremenili potek srečanja. Prisilili so Lakers k kar 30 izgubljenim žogam in zabeležili 20 ukradenih žog, kar je bilo ključno za preobrat.
Pri zmagovalcih so štirje člani začetne peterke dosegli dvomestno število točk. Brandin Podziemski in Yaxel Lendeborg sta jih prispevala po 17, Stephen Curry 11, Gui Santos pa 10. Na drugi strani je Austin Reaves dosegel 28 točk, vendar je ob tem storil tudi sedem izgubljenih žog. Tudi Lakers so imeli štiri igralce z dvomestnim številom točk.
Podziemski sprožil preobrat
Warriors so v tretji četrtini zaostajali že za 20 točk, nato pa pripravili serijo 13 zaporednih točk in razliko zmanjšali na zgolj sedem. Ob koncu tretje četrtine so zaostajali le še za štiri točke.
Na začetku zadnje četrtine je Podziemski z dvema zaporednima metoma izenačil rezultat na 76:76. Nekaj minut pozneje je zadel še trojko za prvo vodstvo Golden Stata, Santos pa je z novo trojko prednost povečal na dva napada razlike.
Prav Podziemski in Santos sta med koncem tretje in začetkom četrte četrtine skupaj dosegla deset zaporednih točk in odločilno prevesila tehtnico na stran Warriorsov.
Obramba prisilila Lakers k 30 napakam
Golden State je blestel predvsem v obrambi. De'Anthony Melton je zbral kar sedem ukradenih žog, po dve pa so dodali Gary Payton II, Yaxel Lendeborg in Will Richard. Poleg Reavesovih sedmih izgubljenih žog je štiri napake zabeležil tudi Bronny James Jr., Warriors pa so iz številnih ukradenih žog uspešno gradili protinapade in prihajali do lahkih košev.
Lendeborg navdušuje pred začetkom sezone
Lendeborg je s 17 točkami ponovno dokazal, da bi lahko imel pomembno vlogo v moštvu Steva Kerra. To je bilo že tretjič v pripravljalnem obdobju, da je bil najboljši strelec Warriorsov.
Košarkar se je vrnil v Las Vegas, kjer je pred nekaj meseci osvojil naziv najkoristnejšega igralca poletne lige NBA. Tekmo je končal tudi s petimi skoki in štirimi asistencami.
Trener Steve Kerr je pred obračunom namignil, da bo Lendeborg zelo verjetno del začetne peterke na uvodni tekmi nove sezone, čeprav uradne potrditve še ni bilo.
Izid:
Golden State Warriors - Los Angeles Lakers 110:98 (29:29, 21:34, 22:13, 29:13)
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