Golden State Warriors obrambo naslova v ligi NBA začeli z zmago

Bojevniki, ki so osvojili tri od zadnjih štirih naslovov, so zmagovito začeli pohod na še četrti naslov prvaka lige NBA. Dominirali so že v sezonah 2014/15, 2016/17 in 2017/18. V zadnjih štirih sezonah so v finalu trikrat premagali Cleveland Cavaliers, le enkrat v sezoni 2015/16 je slavil Cleveland. Najbolj učinkovit je bil prvi zvezdnik kalifornijske zasedbe Stephen Curry, ki je v statistiko vpisal 32 točk, od tega je dosegel kar pet trojk (5:9). Pri Oklahomi je Paul Georgevpisal 27 točk, od tega štiri trojke (4:12).

Zmagali so tudi košarkarji Boston Celtics, ki so bili s 105:87 boljši od moštva Philadelphia 76ers. Liga bo zanimiva tudi za slovenske ljubitelje igre pod košema, saj se bo v njej prvič preizkusil 19-letni čudežni deček Luka Dončić. Premierni nastop ga čaka v četrtek zgodaj zjutraj po našem času, ko bo v Phoenixu skupaj s svojimi Dallas Mavericks gost nekdanjega slovenskega selektorja Igorja Kokoškova.

Na veliko sceno bo stopil tudi nekdanji kapetan slovenske reprezentanceGoran Dragić, za katerega bo to enajsta sezona na drugi strani velike luže.

Dragić bo sezono 2018/19 prav tako začel v noči s srede na četrtek, in sicer v gosteh pri Orlandu, slovenska zvezdnika pa se bosta srečala le dvakrat; 13. februarja bo Miami gostoval v Dallasu, 28. marca pa bo Dončić prišel na Florido.



Izida:

Golden State Warriors – Oklahoma City Thunder 108:100

Boston Celtics – Philadelphia 76ers 105:87