Golden State Warriors prvič v Beli hiši po letu 2015

Prvaki severnoameriške košarkarske lige NBA tradicionalno vsako leto obiščejo Belo hišo, kjer jih sprejme ameriški predsednik, a v času mandata Donalda Trumpa so tri moštva to možnost zavrnila. Košarkarji Golden State Warriors so osvojili štiri prstane v zadnjih osmih letih, a so prag Bele hiše nazadnje prestopili leta 2015. Trump, s stališči katerega se mnogi košarkarji niso strinjali, je v času predsedovanja Združenim državam Amerike javno povedal, da Stephen Curry in druščina niso dobrodošli v Beli hiši. Tudi Curry se je strinjal, da si tega obiska ne želi.

A tokrat je bilo vse drugače. Joe Biden, ki je predsednik ZDA od januarja 2021, je novembra 2021 sprejel že takratne prvake Milwaukee Bucks, letos pa je z veseljem gostil še Bojevnike, ki so naslov najmočnejše košarkarske lige na svetu osvojili leta 2022. "Golden State Warriors so vedno dobrodošli v Beli hiši," je Biden povedal ob obisku prvakov, za Curryja pa celo dejal, da je "eden najboljših športnikov našega časa". Izrazil je tudi svoje mnenje glede načina igre, ki ga gojijo Bojevniki. Meni, da s svojo borbenostjo, individualno svobodo in izjemnimi osebnostmi, ki se odlično združujejo v ekipo, odražajo tudi miselnost Amerike.

Tudi košarkarji so izrazili ponos in spoštovanje, ki ga čutijo do predsednika in Bele hiše. "Kot otrok, ki je odraščal v Saginawu v Michiganu, sem lahko le sanjal o tem, da bi kdaj videl Belo hišo, kaj šele da te bodo v njej slavili kot prvaka," je novinarjem po koncu obiska dejal Draymond Green. Tudi Curry je delil komplimente: "Lahko rečeš, da je predsednik Biden odličen človek, saj dobro razume svojo vlogo, ki jo ima, ko vodi našo državo. Je tudi ponosen dedek in želel se je pogovarjati o svoji družini, kar mi tudi veliko pomeni."

Warriors so v finalni seriji prejšnje sezone s 4:2 v zmagah premagali Boston Celtics.