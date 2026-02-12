Naslovnica
Košarka

Šesta zaporedna zmaga Wembanyama in druščine

Cleveland , 12. 02. 2026 07.45 pred 4 dnevi 4 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Victor Wembanyama in Naji Marshall

Najboljša ekipa v košarkarski ligi NBA Oklahoma City Thunder je dosegla novo, 42. zmago. Tokrat je s 136:109 v gosteh premagala Phoenix Suns. Uspešni sta bili tudi druga in tretja ekipa lige, Detroit Pistons so v gosteh s 113:95 ugnali Toronto Raptors, San Antonio Spurs pa prav tako v gosteh s 126:133 Golden State Warriors.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Oklahoma, ki ima razmerje zmag in porazov 42-13, se je utrdila na vrhu lige z gladko zmago v Phoenixu, Jalen Williams je v 20 minutah vpisal 28 točk ob metu iz igre 11-12. Ekipa, ki brani naslov in je med drugim igrala brez prvega zvezdnika Shaija Gilgeous-Alexandra, je iz igre metala 58,4-odstotno, rezervni igralci so dosegli kar 74 točk. Pri Phoenixu, pri katerem je manjkal tudi Devin Booker, je s 23 točkami izstopal Dillon Brooks.

Shai Gilgeous Alexander
Shai Gilgeous Alexander
FOTO: Profimedia

Detroit (40-13), vodilni v vzhodni konferenci, je odpravil Toronto, Cade Cunningham je 28 točkam dodal devet podaj in sedem skokov. Pistons so zmagali šestič na zadnjih sedmih tekmah, čeprav sta manjkala centra Isaiah Stewart in Jalen Duren.

Preberi še Luka Dončić med vlagatelji v evropsko ligo NBA

Niz zmag je nadaljeval San Antonio (38-16), ki je drugi v zahodni konferenci za Oklahomo, izstopala sta De'Aaron Fox s 27 točkami in osmimi podajami ter Victor Wembanyama s 26 točkami in devetimi skoki. Ostroge so ob tem prekinile sodelovanje s poljskim reprezentantom Jeremyjem Sochanom, ki v tej sezoni ni dobival veliko priložnosti. V odsotnosti Stephena Curryja je pri domačih Draymond Green 17 točkam dodal 12 skokov in osem podaj.

Nikola Jokić
Nikola Jokić
FOTO: AP

Če je bil slednji blizu trojnemu dvojčku, pa je novega dosegel srbski zvezdnik Nikola Jokić. Ta je k zmagi Denver Nuggets nad Memphis Grizzlies (122:116) prispeval 26 točk, 15 skokov in 11 podaj, pri čemer je imel tudi devet izgubljenih žog. Za Jokića je bil to 184. trojni dvojček v karieri. Denver je tretji v zahodni konferenci (35-20).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Houston Rockets (33-20) so četrti, a so tokrat izgubili doma proti Los Angeles Clippers s 102:105, pri čemer je Kawhi Leonard dve sekundi pred koncem zadel koš in še prosti met za zmago gostov. V zadnji četrtini je dosegel 19 od svojih 27 točk, dodal je še 12 skokov. Niz tekem z vsaj 20 točkami je tako podaljšal na 33, kar je zanj najbolje v karieri. Kevin Durant je za domače prispeval 21 točk ob osmih skokih, šestih podajah in osmih izgubljenih žogah.

Victor Wembanyama
Victor Wembanyama
FOTO: Profimedia

Minnesota Timberwolves, ki so peti na zahodu (34-22) in so eno mesto pred Los Angeles Lakers Luke Dončića (32-21), so s 133:109 odpravili Portland Trail Blazers, Julius Randle je izstopal z 41 točkami. Boston Celtics, drugi na vzhodu (35-19), so s 124:105 premagali Chicago Bulls, Payton Pritchard je bil najboljši strelec tekme s 26 točkami. New York Knicks, tretji v vzhodni konferenci (35-20) so v gosteh odpravili Philadelphia 76ers, končni izid je bil 138:89. Jose Alvarado (26 točk), Mikal Bridges (22) in Karl-Anthony Towns (21 točk, 11 skokov) so bili prevelik zalogaj za domače, pri katerih je 32 točk prispeval Tyrese Maxey.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Četrtouvrščeni na vzhodu Cleveland Cavaliers (34-21), tem sledita že omenjena Toronto (32-23) in Philadelphia (30-24), so s 138:113 premagali Washington Wizards, Donovan Mitchell s 30 in Sam Merrill z 32 točkami sta bila glavna junaka zmagovalcev.

Preberi še V poplavi slabih novic tudi ena dobra: Topić se je vrnil na igrišča

Na preostalih tekmah so Charlotte Hornets s 110:107 ugnali Atlanta Hawks, Brand Miller je dosegel 31 točk, Milwaukee Bucks so v gosteh odpravili Orlando Magic s 116:108, Cam Thomas je vpisal 34 točk za Bucks, Desmond Bane pa 31 za Magic. Indiana Pacers so prav tako v gosteh premagali Brooklyn Nets s 115:110.

New Orleans Pelicans so doma izgubili proti Miami Heat s 111:123 (Bam Adebayo 27 točk, 14 skokov za floridsko zasedbo), Utah Jazz pa je s 121:93 premagal Sacramento Kings. V noči na petek bodo v ligi še tri tekme pred premorom zaradi tekme zvezd v Los Angelesu. Lakers bodo brez poškodovanega Dončića, ki bo izpustil četrto zaporedno tekmo, a še vedno upa na nastop na tekmi zvezd, gostili Dallas Mavericks brez Cooperja Flagga.

Izidi:
Charlotte Hornets - Atlanta Hawks 110:107

Cleveland Cavaliers - Washington Wizards 138:113

Orlando Magic - Milwaukee Bucks 108:116

Boston Celtics - Chicago Bulls 124:105

Brooklyn Nets - Indiana Pacers 110:115

Philadelphia 76ers - New York Knicks 89:138

Toronto Raptors - Detroit Pistons 95:113

Houston Rockets - LA Clippers 102:105

Minnesota Timberwolves - Portland Trail Blazers 133:109

New Orleans Pelicans - Miami Heat 111:123

Phoenix Suns - Oklahoma City Thunder 109:136

Utah Jazz - Sacramento Kings 121:93

Denver Nuggets - Memphis Grizzlies 122:116

Golden State Warriors - San Antonio Spurs 113:126

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
košarka nba

