Golden State Warriors znova prvaki lige NBA

Košarkarji Golden State Warriors so prvaki severnoameriške lige NBA, potem ko so v šesti tekmi finala v Bostonu premagali domače Celtics s 103:90. Za kalifornijsko moštvo je to sedmi naslov prvaka.

Odločilno vlogo za slavje s 4:2 v zmagah je imel izvrstni strelec Golden Stata Stephen Curry, ki je dosegel 34 točk ter po sedem skokov in podaj. Štiriintridesetletni Curry, ki je osvojil četrti naslov prvaka, je bil prvič izbran tudi za najkoristnejšega igralca finala. V prejšnjih treh finalih, ki so jih Warriorsi osvojili je Andre Igoudala osvojil en naziv MVP, Kevin Durant pa dva. icon-expand Stephen Curry je prvič v karieri postal najkoristnejši igralec finala. FOTO: AP Prvaki lige NBA v zadnjih desetih letih: 2012-13 Miami Heat - San Antonio Spurs 4:3 2013-14 San Antonio Spurs - Miami Heat 4:1 2014-15 Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers 4:2 2015-16 Cleveland Cavaliers - Golden State Warriors 4:3 2016-17 Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers 4:1 2017-18 Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers 4:0 2018-19 Toronto Raptors - Golden State Warriors 4:2 2019-20 Los Angeles Lakers - Miami Heat 4:2 2020-21 Milwaukee Bucks - Phoenix Suns 4:2 2021-22 Golden State Warriors - Boston Celtics 4:2