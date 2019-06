Golden State z delnim izidom 18:0 do prve finalne zmage

Tekma je bila polna preobratov, saj je Toronto vodil že za 12 točk v drugi četrtini, nato pa so Bojevniki naredili delni izid 18:0 in rezultatsko ušli, piko na i je s trojko pri vodstvu 106:104 postavil veteran Igoudala za končnih 109:104. Pri Torontu je znova blestel prvi zvezdnik Kawhi Leonard s 34 točkami in 14 skoki, VanVleet jih je dodal 17, Lowry 13, Siakam 12 in 8 skokov.

Pri Bojevnikih sta izstopala Klay Thompson s 25 točkami (poškodoval si je nogo v zadnji četrtini) in Steph Curry s 23 točkami, Draymond Green je bil blizu trojnega dvojčka (17 točk, 10 skokov in 9 podaj), pomemben delež pa je prispeval DeMarcus Cousins z dvojnim dvojčkom (11 točk in 10 skokov). Golden State ima težave s poškodbami, že nekaj časa ne igra Kevin Durant, ki po zadnjih informacijah v letošnjem finalu ne bo igral.

točke

Izid, končnica, finale:

Toronto Raptors - Golden State Warriors 104:109

(izid v zmagah je izenačen 1:1)