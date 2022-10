Golemac: Če premehko vstopiš v tekmo, ne moreš računati na zmago

"Na zmago žal ne moreš računati, če premehko odpreš tekmo in ne igraš s pravo energijo. Ves čas smo nato lovili tekmeca, kar te na koncu precej utrudi. Na začetku zadnje četrtine smo se uspeli vrniti v igro, a žal je bilo premalo energije in razpoloženih igralcev, da bi lahko na koncu prišli do zmage. Cluj je bil tokrat preprosto boljši in zasluženo zmagal," je po bolečem porazu v Romuniji dejal strateg Cedevite Olimpije Jurica Golemac.

Ta je sicer opozarjal svoje varovance, da jih ob vseh zdravstvenih težavah, ki jih tarejo v zadnjem obdobju, čaka vse prej kot lahka naloga. In še kako prav je imel. Igra ljubljanskih košarkarjev v napadu je bila večji del srečanja v lepo obiskani BT Areni predvidljiva, v obrambi pa preveč luknjičasta, k čemur ne nazadnje pritrjuje tudi prejetih 94 točk. Kljub preblisku na prehodu iz tretje v zadnjo četrtino, ko je Cedeviti Olimpiji uspel neverjeten delni izid 33:11 za realno dosegljiv zaostanek sedmih točk (73:66; pred tem so vodili domači s +29 ---> 62:33, op. p.), je bilo jasno, da bodo ob odsotnosti določenih nosilcev igre - glavnega organizatorja igre Yogija Ferrella, reprezentanta Zorana Dragića in Karla Matkovića - in posledično skrajšanji rotaciji igralskega kadra zeleno-oranžnim za popoln rezultatski zasuk prej ali slej pošle moči.