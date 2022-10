Golemac: Gostovanje v Splitu je vedno zelo nevarno

V petek se bodo košarkarji Cedevite Olimpije v Mali dvorani KK Split v Dalmaciji na obračunu drugega kola regionalne lige pomerili z domačo ekipo Splita. Izbranci glavnega trenerja Jurice Golemca bodo skušali zabeležiti svojo drugo zaporedno zmago v novi sezoni, uvodoma so bili v Stožicah (prepričljivo) boljši od Borca iz Čačka. "Gostovanje v Splitu je vedno zelo nevarno. Naši tekmeci premorejo ekipo, ki ima glavo in rep, sestavljena pa je iz zelo dobrih posameznikov. Moštvo ima izkušene igralce in nekatere mlade, ki dajejo energijo. Videli smo, da so bili v Podgorici z Budućnostjo VOLI enakopravni 28 minut tekme. Za petkovo tekmo se resno pripravljamo. V obrambi moramo igrati bolje kot na tekmi z Borcem. Nekatere stvari moramo izboljšati, zato pričakujemo boljšo tekmo kot našo zadnjo. Smo samozavestni, zavedamo se, da so favoriti, naša naloga pa je, da pokažemo svojo kvaliteto," je pred obračunom v Splitu za uradno spletno stran kluba napovedal glavni trener Olimpije Jurica Golemac. Marko Jeremić, ki že vrsto let nastopa v regionalni ligi, je pred petkovim dvobojem povedal: "Naša pričakovanja so visoka pred vsako tekmo. Sami sebi smo postavili cilj in v sezono vstopili z zmago, upam, da bomo v tem ritmu tudi nadaljevali. Ekipa Splita je ne glede na to, da je zadnjih nekaj sezon pri dnu lestvice regionalne lige, sestavljena iz izkušenih igralcev, ki znajo igrati v tem tekmovanju in so del tekmovanja že vrsto let. Mi moramo tako kot na vsaki tekmi dati vse od sebe, če želimo priti do zmage."

Spomnimo, v novo regionalno sezono je Cedevita Olimpija vstopila z nedeljsko zmago nad Borcem Mozzart iz Čačka v stoženski dvorani. Po zadržanem uvodu v tekmo so Ljubljančani v drugi polovici druge četrtine stopili na stopalko za plin in po 40 minutah igre je semafor kazal 98:81 v korist Golemčeve čete. Edo Murić je dosegel 17 točk, Alen Omić in Yogi Ferrell sta jih vknjižila po 17, Amar Alibegović jih je vknjižil 16, Aaron Harrison pa 12.