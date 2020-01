Golemac 'grozi' svojim novim varovancem: Pričakujem krvava kolena po vsakem treningu

Novi trener Cedevite Olimpije Jurica Golemac sporoča svojim varovancem, da potrebuje igralce, ki imajo zmagovalno mentaliteto in ki bodo vsak trening zapustili s krvavimi koleni. "Moramo biti najhitrejši, najbolj močni in si bolj želeti zmagati kot tekmec," je dejal Golemac.

Cedevita Olimpija je zamenjala trenerja zavoljo niza slabih rezultatov. Štirje zaporedni porazi v ligi Aba ter neuspeh v prvem delu evropskega pokala so odnesli dosedanjega stratega Slavena Rimcain na njegovo mesto pripeljali nekdanjega igralca Olimpije in zadnja leta tvorca uspehov Kopra PrimorskeJurico Golemca.

Jurica Golemac je trenersko pot začel leta 2013 v Ciboni, izkušnje pa je pridobil tudi v članski reprezentanci Gruzije. Kot glavni trener se je prvič preizkusil v šentjurskem Tajfunu, leta 2017 pa je prevzel Sixt Primorsko. S Koprčani je v dveh sezonah osvojil dva pokalna in superpokalna naslova, prvo mesto v ligi Aba 2 ter postal prvak Slovenije.

Na predstavitveni novinarski konferenci je Golemac dejal, da se zaveda, da je v klub prišel kot gasilec, hkrati pa je poudaril, da je bila od nekdaj njegova želja trenirati ekipo, v kateri je dosegel najlepše trenutke kot igralec. "Vem, da čas za prihod v Olimpijo ni idealen, saj smo sredi sezone, a obenem vem, da te priložnosti ne bi dobil, če bi ekipa igrala dobro. Priložnosti nisem hotel zamuditi, saj sem si od nekdaj želel trenirati Olimpijo. Želim ji vrniti nekdanji sijaj in vrniti gledalce na tribune. Hočem, da ljudje v Sloveniji začutijo Olimpijo, tako kot so jo, ko sem bil sam igralec," je uvodoma povedal Golemac. "Največja težava te ekipe je energija. Kakovost ni sporna, vendar brez intenzitete ta ni nič vredna. Vidim samo eno možnost in ta je, da se prvi vržemo na tla za žogo, da smo hitrejši, močnejši in da si bolj želimo zmagati kot tekmec. Vsak trening mora biti vrhunski, na vsaki tekmi moramo razmišljati le o zmagi in že od današnjega prvega treninga pričakujem, da bodo imeli vsi igralci krvava kolena," je nadaljeval novi strateg Cedevite Olimpije.





Direktor kluba Davor Užbinec je povedal, da sta klub in Golemac podpisala pogodbo za dve leti in pol, ter dodal, da se pripravljajo na prihod novega organizatorja igre, potem ko je Ljubljano pred kratkim zapustil Ryan Boatright.

Jurica Golemac je v zadnjih dveh letih dokazal, da gre za izjemnega strokovnjaka. Je zelo nadarjen trener, ki je v našem projektu prepoznal izziv, ki ga lahko dvigne še na višjo raven. Vesel sem, da se je pridružil naši ekipi in upam, da bomo skupaj dosegli rezultate, kakršnih si želimo —Sani Bečirović, športni direktor

Želja vodstva kluba je, da bi ta prišel že ta teden oziroma pred sobotnim gostovanjem pri FMP. "Krvavo potrebujemo še enega igralca, ki bo razigraval ekipo. Codi Miller-McIntyre je vrhunski organizator igre, vendar en igralec na tem položaju je premalo. Seveda bi si želel še vsaj eno okrepitev, vendar se zavedam, da smo sredi sezone in da na trgu ni veliko dobrih prostih igralcev," meni Jurica Golemac. Pred Cedevito Olimpijo so odločilni tedni. Sredi februarja jo čaka pokalno tekmovanje Spar, do konca rednega dela lige Aba pa je še pet krogov. Trenutno ekipa zaseda četrto mesto, ki si ga po izkupičku 10-7 deli z Mornarjem in Koprom Primorsko. Crvena zvezda ima zmago več, Budućnost na drugem mestu je pri trinajstih zmagah, vodilni Partizan pa ima še eno zmago več. Ljubljančani bodo ta konec tedna gostovali pri FMP, ki ima le zmago manj od njih, nato jih doma čaka Zadar, po pokalnem premoru pa se bodo srečali s Crveno zvezdo, Budućnostjo in Krko.

