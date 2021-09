Golemac: Imamo čas, da popravimo še nekatere stvari

Krkaši so izgubili, a so si vseeno zaslužili številne pohvale Olimpije.

"Ni ti treba biti v formi, da zapiraš nasprotnikove igralce"

Prav igra v obrambi pa je bila tisto, kar je na drugi strani najbolj obžaloval trener Krke Dalibor Damjanović. "Če izgubiš tekmo, ne moreš biti zadovoljen. Izgubili smo zaradi majhnih stvari, ki so sčasoma postale velike. Igralce sem opozarjal na Olimpijin skok v napadu in ni ti treba biti v formi, da zapiraš igralce nasprotne ekipe. V določenih momentih nam je tudi zmanjkalo zbranosti v obrambi in njihovi strelci so ostali sami na metu. Prav tako so se pojavile napake v napadu, ko se nismo držali sistema in odigrali po svoje," Damjanovića navaja rtvslo.si.