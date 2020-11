Golemac o zadnjem izzivu pred reprezentančno pavzo: Na parket moramo stopiti kot pravi domačini

Ljubljanski košarkarji, ki so se v slovensko prestolnico po gostovanju na Kanarskih otokih vrnili v petek, bodo skušali nadaljevati uspešen niz zmag na domačem parketu. Minulo nedeljo je četa glavnega trenerjaJurice Golemca s 97:88 premagala Borac iz Čačka. Zaradi epidemioloških smernic bo tekma vnovič potekala pred praznimi tribunami Arene Stožice. V Ljubljano v nedeljo prihaja vroča Igokea, ki na zadnjih štirih tekmah regionalne lige ne pozna poraza, res pa je, da je moštvo iz Laktašev na parket v Ligi ABA nazadnje stopilo 31. oktobra. Takrat je Igokea na domačem parketu z 90:84 premagala beograjski Partizan NIS. V tej sezoni aktualni državni prvaki Bosne in Hercegovine nastopajo tudi v Fibini Ligi prvakov, po dveh odigranih tekmah pa imajo na svojem računu zmago in poraz. "Igokea je močna ekipa, ki je zelo dobro sestavljena, z veliko izkušenimi, visokimi in močnimi igralci, ki igrajo fizično košarko. Zadnja dva tedna veliko potujemo, zato moramo v nedeljo odigrati po naših najboljših močeh. Časa za pripravo na tekmo imamo dovolj. Na parket stoženske dvorane moramo stopiti kot pravi domačini, narekovati ritem, igrati močno in z veliko intenziteto,"za uradno spletno stran kluba pravi Jurica Golemac.