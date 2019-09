Golemac je dolgoročna rešitev za Koprčane: Hrvat podaljšal pogodbo s prvaki

Koprski košarkarji so pred dnevi v Podčetrtku ubranilo slovensko superpokalno lovoriko in tako podaljšalo svoj šampionski niz iz minule sezone, v kateri je osvojilo prav vsako izmed štirih tekmovanj, v katerih je nastopilo. Primorci so tako na najboljši možen način vstopili v četrto leto delovanja. Zanje je bila to šesta lovorika v zgodovini kluba, do prav vseh pa jih je popeljal ravno Jurica Golemac. Poleg dveh naslovov slovenskega superpokalnega prvaka (2018, 2019) je na koprski klopi dvakrat osvojil še pokalno tekmovanje (2018, 2019) ter po enkrat naslov državnega prvaka (2019) in Lige ABA 2 (2019). "Vesel sem, da smo se z vodstvom KK Koper Primorska dogovorili za podaljšanje sodelovanja. Mislim, da je prav, da skupaj nadaljujemo pot. Imamo skupen cilj in sicer da klub iz leta v leto raste v vseh pogledih. Niti za trenutek nisem pomišljal, da ne bi sprejel nove ponudbe," je za uradno spletno stran kluba od podaljšanju pogodbe povedal 42-letni strokovnjak.