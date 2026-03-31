Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Golemac kaznoval svojega igralca zaradi 'fair playa': Tu si zato, da zmaguješ

Beograd, 31. 03. 2026 12.58

Avtor:
M.D.
Jure Golemac

Dubaj pod taktirko nekdanjega trenerja Olimpije Jurice Golemca v tej sezoni upravičuje visoka pričakovanja v ligi ABA, klub Klemna Prepeliča pa se v Evroligi bori za mesto v izločilnih bojih. Klub iz Združenih arabskih emiratov svoje domače tekme zaradi vojne na Bližnjem vzhodu trenutno igra v Sarajevu, pritisk pa se stopnjuje iz tedna v teden. Ponedeljkova tekma s Crveno zvezdo in tesen poraz (84:82) pa sta znova pokazala, da Golemac od svojih varovancev pričakuje le najboljše.

Dubaj je v bitki za prvo mesto v skupini za prvaka v ligi ABA v Beogradu tesno izgubil proti Crveni zvezdi. Trener Jurica Golemac je bil po tekmi zelo jezen zaradi sojenja. Domače moštvo je izvajalo kar 20 prostih metov več (29/36) od gostov. Po tekmi je nasprotnikom čestital za zmago, nato se je ukvarjal predvsem s sodniki.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pa ne zgolj z njimi. Tudi njegov varovanec Aleksa Avramović se je znašel na njegovem seznamu tarč. Srbski organizator igre je med igro priznal, da se je žoga od njega odbila v avt. Sodniki so posest žoge dosodili Crveni zvezdi, kmalu pa je sledila kazen njegovega trenerja. Avramović se je moral usesti na klop za rezerviste, po tekmi pa je Golemac pojasnil, zakaj je to storil.

Jure Golemac
FOTO: Profimedia

"Jaz sem tekmovalec. So sodniki storili napako? Mene to sprašujete? Oni so imeli 36 prostih metov, mi 16. Je to normalno? Ne veste? Ni naša odgovornost, da odločamo, kdo se je zadnji dotaknil žoge in kdo ni. Fair play je za druge, mi smo tu zato, da igramo. Kdo pri Zvezdi je dvignil roko, ko je storil prekršek? Kakšen fair play, ljudje? Prideš zato, da igraš, prideš zato, da zmagaš," je svojo odločitev, da Avramovića pošlje na klop, pojasnil Golemac.

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Divji petelin
31. 03. 2026 13.56
Se vidi, da dela za Kamelaje
Odgovori
0 0
Un71
31. 03. 2026 13.24
No zaradi ljudi, ki tako razmišljajo je svet v (saj veste čem).
Odgovori
+3
3 0
bibaleze
Portal
To je najlepše ime na svetu
zadovoljna
Portal
vizita
Portal
cekin
Portal
moskisvet
Portal
dominvrt
Portal
okusno
Portal
voyo
Portal
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1615