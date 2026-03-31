Golemac kaznoval svojega igralca zaradi 'fair playa': Tu si zato, da zmaguješ

Dubaj je v bitki za prvo mesto v skupini za prvaka v ligi ABA v Beogradu tesno izgubil proti Crveni zvezdi. Trener Jurica Golemac je bil po tekmi zelo jezen zaradi sojenja. Domače moštvo je izvajalo kar 20 prostih metov več (29/36) od gostov. Po tekmi je nasprotnikom čestital za zmago, nato se je ukvarjal predvsem s sodniki.

Pa ne zgolj z njimi. Tudi njegov varovanec Aleksa Avramović se je znašel na njegovem seznamu tarč. Srbski organizator igre je med igro priznal, da se je žoga od njega odbila v avt. Sodniki so posest žoge dosodili Crveni zvezdi, kmalu pa je sledila kazen njegovega trenerja. Avramović se je moral usesti na klop za rezerviste, po tekmi pa je Golemac pojasnil, zakaj je to storil.

Jure Golemac FOTO: Profimedia