Golemac kaznoval svojega igralca zaradi 'fair playa': Tu si zato, da zmaguješ

Dubaj je v bitki za prvo mesto v skupini za prvaka v ligi ABA v Beogradu tesno izgubil proti Crveni zvezdi. Trener Jurica Golemac je bil po tekmi zelo jezen zaradi sojenja. Domače moštvo je izvajalo kar 20 prostih metov več (29/36) od gostov. Po tekmi je nasprotnikom čestital za zmago, nato se je ukvarjal predvsem s sodniki.
Pa ne zgolj z njimi. Tudi njegov varovanec Aleksa Avramović se je znašel na njegovem seznamu tarč. Srbski organizator igre je med igro priznal, da se je žoga od njega odbila v avt. Sodniki so posest žoge dosodili Crveni zvezdi, kmalu pa je sledila kazen njegovega trenerja. Avramović se je moral usesti na klop za rezerviste, po tekmi pa je Golemac pojasnil, zakaj je to storil.
"Jaz sem tekmovalec. So sodniki storili napako? Mene to sprašujete? Oni so imeli 36 prostih metov, mi 16. Je to normalno? Ne veste? Ni naša odgovornost, da odločamo, kdo se je zadnji dotaknil žoge in kdo ni. Fair play je za druge, mi smo tu zato, da igramo. Kdo pri Zvezdi je dvignil roko, ko je storil prekršek? Kakšen fair play, ljudje? Prideš zato, da igraš, prideš zato, da zmagaš," je svojo odločitev, da Avramovića pošlje na klop, pojasnil Golemac.
