Golemac: Ko ob polčasu prejmeš 60 točk veš, da nisi dal vsega od sebe

Ljubljanski košarkarji so v uvodnih minutah tekme naleteli na izredno razpoložene tekmece, ki so že v prvem polčasu dosegli kar 60 točk in si priigrali naskok 16 točk, saj so jih Zmaji v tem obdobju zmogli 44. V zadnji četrtini se je slovenskim prvakom večkrat uspelo približati na manj kot deset točk zaostanka, in to po tem, ko so domačini v tretji četrtini vodili že z 20 točkami razlike. V samem zaključku srečanja so se Ljubljančani svojim tekmecem povsem približali, a so domačini našli odgovore na vse poskuse Zmajev in zmaga je tako ostala doma. "Čestitke Lietkabelisu za zmago. V tekmo smo vstopili katastrofalno, zelo mehko in neorganizirano, predvsem v igri v obrambi. Razmišljali smo zgolj o napadu, ki je deloval, a ko v prvem polčasu prejmeš 60 točk, to pomeni, da na parketu nisi pustil vse, kar si moral. Po odmoru smo nato našli igralce, ki so se bili pripravljeni boriti in igrati močneje, a je žal zmanjkalo časa za preobrat," je za uradno spletno stran kluba po novem evropskem porazu dejal trener Jurica Golemac.