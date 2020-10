Golemac: Ko smo dvignili nivo obrambe, se nam je odprlo tudi v napadu

Cedevita Olimpija nadaljuje z zmagovitim nizom na oktobrskih tekmah, na katerih so imeli priložnost stopiti na parket. Na obračunu tretjega kola Lige ABA s Splitom v Hali Tivoli je četa glavnega trenerjaJurice Golemca zabeležila zmago s 94:66. V regionalnem tekmovanju tako Ljubljančani ostajajo neporaženi, že v četrtek ob 17.00 pa bodo v Ligi ABA vnovič stopili na parket, in se v Kopru na zaostali tekmi drugega kola udarili s Koper Primorsko. V torek jih pred tem čaka še gostovanje v Trentu pri košarkarjih ekipe Dolomiti Energia Trento. "Čestitke fantom za zmago. Tekmo smo nekoliko bolj zadržano začeli v obrambi, a ko smo dvignili ritem igre v obrambi, se nam je odprlo tudi v napadu. Splitu čestitke za igro, Dalmatinci so namreč v Ljubljano prišli po težkem razporedu tekem. Mi pa se moramo že začeti pripravljati na naslednjo preizkušnjo," je na novinarski konferenci po tekmi v Tivoliju povedal trener Jurica Golemac. "Mislim, da so košarkarji Splita igrali iznad svojih zmožnosti. Zadevali so težke mete. Tekmo smo malenkost slabše odprli, a kljub vsemu nismo slabo igrali. Ko smo v drugem polčasu prestavili v višjo prestavo, nam niso mogli več parirati. Z našo igro smo si priigrali visoko razliko in zasluženo zmagali,"pa je dodal Roko Leni Ukić.