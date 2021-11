Golemac: Moramo igrati fizično košarko, ker imamo s tem težave

Navkljub slabšemu začetku v regionalni ligi, kjer je splitskim košarkarjem uspelo na šestih tekmah le enkrat zmagati, pa ima Split na hrvaškem državnem prvenstvu po osmih odigranih tekmah na svojem računu sedem zmag in en poraz ter je skupaj s Cedevito Junior na vrhu lestvice. Na zadnjih treh tekmah so košarkarji iz Dalmacije zabeležili tri zmage, med drugim so nazadnje v regionalni ligi na hrvaškem derbiju premagali Cibono (77:76). Najboljši strelec Splita je bil Darko Bajo , ki je dosegel 26 točk, temu pa dodal še devet skokov.

Ljubljanska Cedevita Olimpija v dvoboj vstopa po tem, ko je minulo soboto v Laktaših proti Igokei prekinila niz porazov v regionalnem tekmovanju, nato pa v sredo v tretjem kolu 7DAYS EuroCupa izgubila na gostovanju v Bursi pri Frutti Extra Bursasporju (84:93). V zeleno-oranžnem dresu se je najbolj izkazal Jaka Blažič z 20 točkami. "Časa za pripravo na sobotno tekmo s Splitom nimamo veliko. Za nami je naporna pot, obenem pa smo slabo odigrali tekmo z Bursasporjem, a v sredo nismo bili tisti pravi. Moramo se vrniti v zmagovalne tirnice, a to ne bo lahko. Split igra zelo pametno in fizično košarko. Mi moramo prikazati dobro igro v obrambi in zapirati skok, predvsem pa moramo igrati fizično košarko, saj imamo s tem težave. Ko pridemo v kontakt, se moramo stepsti, če želimo zabeležiti zelo pomembno zmago v regionalni ligi," je za klubsko uradno spletno stran dejal trener Jurica Golemac. "Split je izredno neugodna ekipa. Za zmago na sobotni tekmi bomo morali dati vse od sebe, hkrati pa v obračun vstopiti maksimalno osredotočeni in prikazati predvsem dobro igro v obrambi. Napravili bomo vse, da zmaga ostane doma," je dodal slovenski reprezentant Žiga Dimec.