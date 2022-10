Jurica Golemac: Navijači niso naš šesti, ampak prvi igralec

V minuli sezoni se je ljubljanskim košarkarjem uspelo prebiti do četrtfinala evropskega pokala, kjer jih je nato ustavila turška ekipa Frutti Extra Bursaspor, ki bo v sredo v Stožicah tudi prvi tekmec Zmajev na začetku evropske sezone. Košarkarji pod vodstvom trenerja Jurice Golemca nastopajo tudi v regionalni ligi ABA, kjer so uspešno začeli z nastopi, saj so zmagali na prvih dveh tekmah.

Cedevita Olimpija bo v Eurocupu igrala v skupini A skupaj s turškim Bursasporjem, italijansko Brescio, španskim Joventutom iz Badalone, Lietkabelisom Panevezysom iz Litve, francoskim Bourg en Bressejem, ukrajinskim Prometejem, nemškim Ulmom, romunskim Cluj-Napoco in italijansko Umano Reyer iz Benetk.

Košarkarji nestrpno pričakujejo začetek evropskega tekmovanja, Golemac pa je prepričan, da jih čakajo zanimive preizkušnje: "Nismo pripravljeni stoodstotno, imeli smo nekaj poškodb, težave s poškodbami reprezentantov in nismo v optimalnem stanju. Vendar evropska sezona se začenja in pozitivno gledamo naprej. Imamo dovolj igralcev in verjamem, da bomo začeli borbeno."

"Sestavili smo ekipo, da bomo konkurenčni, na rezultat pa vpliva veliko detajlov. Iz dneva v dan delamo, lahko igramo v ligi ABA in Eurocupu in verjamem, da lahko daleč pridemo, če bomo imeli srečo, da ne bo poškodb. Vsi hočemo zmagati Eurocup, je pa grenak priokus iz lanske sezone. Na napakah se učimo, moramo biti bolj potrpežljivi," je prepričan Golemac.

"Rabimo čas in bomo pripravljeni. Veliko rezerve še imamo v obrambi in napadu in bomo motivirani. Vabim gledalce, da nam pomagajo, veliko nam pomeni, ker niso naš šesti igralec, ampak prvi. Ob vzdušju v Stožicah, kot je bilo lani, nas je težko premagati," je prvi trener zmajev izpostavil pomembnost navijaškega vzdušja.