Golemac: Ne sme se zgoditi, da ob visokem vodstvu tako popustimo

Zmaji so na stoženskem parketu naredili nov odločen korak proti mestu v končnici Lige ABA. Slovenski državni, pokalni in superpokalni prvaki so v 20. kolu rednega dela regionalne lige z rezultatom 83:73 premagali Igokeo, za izbrance glavnega trenerja Jurice Golemca pa je to 14. zmaga v tej sezoni v regionalni konkurenci. "Čestitke fantom za zasluženo zmago. Potek igre smo nadzorovali od začetka do konca tekme. Ob večji razliki smo se nekoliko sprostili, to pa se ne bi smelo zgoditi, saj smo izkušena ekipa. Hvala tudi navijačem za podporo," je bil kratek in jedrnat v izjavi za uradno klubsko spletno stran trener Ljubljančanov Golemac.