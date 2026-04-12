Golemac ni več trener Dubaja

Pri klubu so pojasnili, da so se z Jurico Golemcem dogovorili za sporazumno prekinitev pogodbe. "Želimo se zahvaliti Golemcu za predanost in profesionalizem v času, ki ga je preživel v Dubaju," so pojasnili pri Dubaju in dodali, da bo ekipo na ponedeljkovi tekmi proti Budućnosti v ligi Aba vodil pomočnik Jan Šentjurc.
Golemac je klub prevzel leta 2024 in bil sploh prvi trener v zgodovini kluba. Sredi oktobra 2025 je podaljšal pogodbo do leta 2028.
Oseminštiridesetletni strokovnjak je pred Dubajem od klubov vodil še Šentjur, Koper Primorsko, Cedevito Olimpijo in Hapoel Eilat.
Dubaj ima v evroligi majhne možnosti, da se prebije v "play-in", saj krog pred koncem rednega dela zaseda 11. mesto z 19 zmagami in 18 porazi.
Bolje mu kaže v ligi Aba, kjer je na vrhu skupine za prvaka z 19 zmagami in le tremi porazi. V ponedeljek bo v Sarajevu igral proti Budućnosti.
