Golemac ni več trener Dubaja

Pri klubu so pojasnili, da so se z Jurico Golemcem dogovorili za sporazumno prekinitev pogodbe. "Želimo se zahvaliti Golemcu za predanost in profesionalizem v času, ki ga je preživel v Dubaju," so pojasnili pri Dubaju in dodali, da bo ekipo na ponedeljkovi tekmi proti Budućnosti v ligi Aba vodil pomočnik Jan Šentjurc.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Golemac je klub prevzel leta 2024 in bil sploh prvi trener v zgodovini kluba. Sredi oktobra 2025 je podaljšal pogodbo do leta 2028. Oseminštiridesetletni strokovnjak je pred Dubajem od klubov vodil še Šentjur, Koper Primorsko, Cedevito Olimpijo in Hapoel Eilat.

Jurica Golemac FOTO: Dubai Basketball

Dubaj ima v evroligi majhne možnosti, da se prebije v "play-in", saj krog pred koncem rednega dela zaseda 11. mesto z 19 zmagami in 18 porazi. Bolje mu kaže v ligi Aba, kjer je na vrhu skupine za prvaka z 19 zmagami in le tremi porazi. V ponedeljek bo v Sarajevu igral proti Budućnosti.