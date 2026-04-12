Košarka

Golemac ni več trener Dubaja

Ljubljana, 12. 04. 2026 15.38 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Jure Golemac

Košarkarski klub Dubaj, ki igra tako v ligi Aba kot evroligi, je uradno potrdil, da Jurica Golemac ni več trener moštva iz Združenih arabskih emiratov, katerega član je tudi slovenski reprezentant Klemen Prepelič.

Pri klubu so pojasnili, da so se z Jurico Golemcem dogovorili za sporazumno prekinitev pogodbe. "Želimo se zahvaliti Golemcu za predanost in profesionalizem v času, ki ga je preživel v Dubaju," so pojasnili pri Dubaju in dodali, da bo ekipo na ponedeljkovi tekmi proti Budućnosti v ligi Aba vodil pomočnik Jan Šentjurc.

Golemac je klub prevzel leta 2024 in bil sploh prvi trener v zgodovini kluba. Sredi oktobra 2025 je podaljšal pogodbo do leta 2028.

Oseminštiridesetletni strokovnjak je pred Dubajem od klubov vodil še Šentjur, Koper Primorsko, Cedevito Olimpijo in Hapoel Eilat.

Jurica Golemac
FOTO: Dubai Basketball

Dubaj ima v evroligi majhne možnosti, da se prebije v "play-in", saj krog pred koncem rednega dela zaseda 11. mesto z 19 zmagami in 18 porazi.

Bolje mu kaže v ligi Aba, kjer je na vrhu skupine za prvaka z 19 zmagami in le tremi porazi. V ponedeljek bo v Sarajevu igral proti Budućnosti.

Košarkarji Krke ugnali favorizirani Spartak

