Golemac ni več trener Olimpije

Ekipo bo na sredini tekmi evropskega pokala v Ulmu in do nadaljnjega vodil dozdajšnji pomočnik glavnega trenerja Miro Alilović. "Odločili smo se, da sprejmemo odločitev o menjavi glavnega trenerja. Jurica Golemac je imel polno zaupanje kluba, slabe igre in rezultati v zadnjem obdobju te sezone pa so nakazovali na to, da stvari znotraj ekipe žal ne delujejo tako, kot bi morale. Jurici se ob tej priložnosti zahvaljujemo za trud, delo in energijo, ki jih je vložil v svoje delo na mestu glavnega trenerja. Verjamemo, da je pred njim lepa in uspešna trenerska kariera, vsekakor pa mu želimo vso srečo na nadaljnji športni in življenjski poti," je ob naznanitvi prekinitve pogodbe z Golemcem za uradno spletno stran kluba povedal direktor Cedevite Olimpije, Davor Užbinec.