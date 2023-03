Golemac po fiasku v Zadru: Nismo se držali dogovorov, zelo boleč poraz

Motivirani domačini so nadzorovali potek tekme od začetka do konca. Vsakič ko so zmaji na parketu vzpostavili ravnotežje, so prvaki regionalne lige iz leta 2003 udarili nazaj. Ko je prednost domačih v drugi polovici tretje četrtine presegla 20 točk, je bila tekma odločena, saj se ljubljanski košarkarji navkljub borbi niso uspeli več približati in ogroziti zmage Zadra.