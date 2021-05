Golemac pohvalil igralce: Jaz sem utrujen, kako je šele fantom

Olimpija je v finalu "pometla" s Krko, ki je Ljubljančanom nazadnje z zmago v finalu pokalnega tekmovanja preprečila pohod do trojne krone, potem ko so zeleno-beli v medsebojnem obračunu že septembra dvignili superpokalno lovoriko. To je bil po poročanju uradne spletne strani kluba enajsti finale, ki se je končal z rezultatom 3:0, in tretji med Ljubljančani in Novomeščani. Deset od enajstih finalov so s 3:0 dobili ravno "zmaji".

Zmaga varovancev Jurice Golemcav finalni seriji je bila povsem zaslužena, potem ko so prvo tekmo dobili s kar 52 točkami razlike in v Novem mestu nato slavili s 75:64 ter si zagotovili prvo zaključno žogo, ki so jo v Stožicah tudi izkoristili. Vprašanje zmagovalca je bilo sicer odprto vse do zadnje četrtine, ko je Ljubljančanom z nizom 12:2 uspelo pobegniti na neulovljivo prednost s skupno 20 točkami kapetana in prvega strelca obračuna Jake Blažiča.

"Kapa do tal za fante, ker je bila ta sezona nekaj nenavadnega ... Jaz sem utrujen, lahko si mislite, kako je fantom. Zaslužena zmaga, celotno prvenstvo smo bili boljši tekmec in naslov državnega prvaka vrnili v Ljubljano. Moramo se potruditi, da to postane navada,"je zbranim medijem z roba igrišča po koncu tekme povedal Golemac.