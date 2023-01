Golemac: Imamo poškodbe in bolezni, ki jih vidim prvič v življenju

Na vprašanje o morebitnih okrepitvah ni želel odgovoriti: "Tri mesece že govorimo o morebitnih okrepitvah, tako da to ni vprašanje zame." Kljub boljšim predstavam v drugih tekmovanjih, v katerih so zmaji slavili desetkrat zapored Golemac dvomi, da bodo njegovi varovanci lahko izvedli čudež in napredovali iz skupine A v kateri zasedajo zadnje mesto. "Mi se po vsaki tekmi pobiramo tri dni, ne treniramo in ne napredujemo. Smo edina ekipa, ki je v drugem delu tekmovanja slabša, ne boljša. Pred vsakim treningom nimam pojma kdo bo prišel nanj. Mirko Mulalić že en mesec igra na štirih položajih na treningu. Ilirija nam pomaga tako, da Žigi Daneuu dovoli priti na kak naš trening. Fantje želijo zmagati, ampak ni šlo," je po porazu dejal Golemac.

'S tako ekipo nimamo možnosti'

Zaradi poškodb in bolezni so na tekmi proti Cluju bili odsotni Karlo Matković, Zoran Dragić, Marko Radovanović in Jan Kosi. "Matković ima vrtoglavico in ne vemo kaj se dogaja z njim. Ne vem le ali bo igral na naslednjih dveh tekmah, ampak tudi v preostanku sezone, res vam ne morem dati odgovora, ker imamo poškodbe in bolezni, ki jih vidim prvič v življenju. S tako ekipo nimamo možnosti, mogoče lahko odigramo eno tekmo na teden, mogoče," je dejal vidno nezadovoljni trener Ljubljančanov, ki se bo kljub kadrovskim težavam moral soočiti še s sedmimi tekmami v Eurocupu, na katerih očitno ne pričakuje veliko veselja za svoje varovance.