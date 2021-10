Golemac po bolečem porazu: Zmage si nismo zaslužili

"Čestitke Budućnosti za zmago. Mi nismo odigrali dovolj zbrano in pametno, v končnici smo delali neumnosti. V zadnjih petih minutah smo prejeli 20 točk, kar je neverjetno. Imeli pa smo tudi nekaj smole, ko smo v zadnji minuti zgrešili dva prosta meta in polaganje, oni pa so zadeli met za tri točke ob osebni napaki," je za klubsko spletno stran povedal Jurica Golemac.

Trener zmajev je sicer pohvalil svoje varovance za energijo in garanje na parketu, a se zaveda, da je proti tako izkušenemu nasprotniku, kot je Budućnost, samo to premalo: "Zmage si nismo zaslužili. Fantom čestitam za energijo, ker so na igrišču garali. Zmago so hoteli tudi zaradi občinstva, ki je bilo neverjetno, a za zmago nad Budućnostjo potrebuješ veliko več kot le energijo."