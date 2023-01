Golemac po porazu proti zvezdi: Ne bi bilo nezasluženo, če bi mi zmagali

Cedevita Olimpija je v Beogradu izgubila proti Crveni zvezdi (100:95) in doživela prvi poraz v ligi ABA po devetih zaporednih porazih. Igralci in trener Jurica Golemac so po tekmi obžalovali zamujeno priložnost.

Marko Jeremić je tekmo v Beogradu zaključil s 16 točkami: "Res težka tekma. Imeli smo motivacijo in energijo, manjkalo pa nam je malo 'pameti' in malo moči." Cedevita Olimpija je v prvem polčasu še držala stik z domačini, ki pa so največjo razliko naredili v tretji četrtini, ki je na koncu tudi bila odločilna.

icon-expand Jurica Golemac je s predstavo svojih varovancev kljub porazu bil bolj zadovoljen, kot po porazu proti Cluju v Eurocupu FOTO: Aljoša Kravanja

Trener Ljubljančanov je kljub drugem zaporednem porazu po tekmi bil bolj optimističen kot po porazu proti Cluju v Eurocupu. "Ne bi bilo nezasluženo tudi, če bi mi zmagali. 40 minut smo igrali dobro košarko, ampak prejeli smo preveč točk. Prevečkrat smo izgubili posest žoge in prejeli točke po protinapadih in to se nam vedno zgodi tukaj, ampak gremo naprej," je dejal Jurica Golemac.