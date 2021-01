Golemac po seriji zmag: Glave morajo biti usmerjene naprej in ne gor

Zasedba trenerja Jurice Golemcanadaljuje niz dobrih predstav in zmag. V 17. krogu je doma premagala Partizan z 78:65 in se utrdila pri vrhu lige ABA. Ljubljančani imajo razmerje 12-3 ter dve zaostali tekmi s Crveno zvezdo in Krko, na zadnjih devetih tekmah v tem tekmovanju pa so zabeležili osem zmag. Hkrati so se Beograjčanom oddolžili za poraz na prvi tekmi s 77:86. "Čestitke fantom za težko prigarano zmago. Šlo je za fizično težko tekmo. Vedeli smo, da so tekmeci močni in gredo v skok v napadu. Odigrali smo pametno in zaščitili obrambni skok. Zmagati v skoku proti Partizanu NIS je velika stvar. V napadu smo na trenutke hiteli, sploh v prvem polčasu, ko bi morali prelomiti tekmo. Na koncu je bila zmaga zaslužena. Čestitke fantom in gremo naprej. Naši trdi treningi se nam morajo poplačati. V nadaljevanje sezone gremo tekmo po tekmo. Ne smemo leteti, glave morajo biti usmerjene naprej in ne gor. Brez evforije ali depresije, ostati moramo trdno na tleh. Igralci so našli svoje vloge v moštvu. Garajo drug za drugega. Tudi tisti, ki ne prihajajo do velikega števila metov, pomagajo ekipi,"je bil za uradno spletno stran ljubljanskega kluba izčrpen trener Jurica Golemac.