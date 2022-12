Golemac: Po šestih porazih smo bili pod hudim pritiskom zmage

Košarkarji Cedevite Olimpije so pred očmi domačih navijačev v Areni Stožice na obračunu sedmega kola rednega dela Evropskega pokala z rezultatom 108:78 premagali nemški Ratiopharm Ulm in na najlepši možni način prekinili niz šestih zaporednih porazov v mednarodni areni. Izbranci trenerja Jurice Golemca so dobre predstave iz regionalne lige, kjer so v zadnjih petih nastopih dosegli štiri zmage, prenesli tudi na evropski parket. Nemci so doživeli četrti poraz.

Niz porazov je prekinjen in Cedevita Olimpija se veseli prve zmage v Evropskem pokalu v tekmovalni sezoni 2022/23.

Zmaji kljub zmagi ostajajo na dnu desetčlanske skupine, do konca rednega dela, po katerem se bo v izločilne boje uvrstilo prvih osem moštev, pa jih čaka še enajst krogov. Tudi naslednji teden bodo gostitelji; 14. decembra proti italijanski Brescii.

Ljubljančani so na obračunu sedmega kola rednega dela tekmovanja v domači Areni Stožice z rezultatom 108:78 premagali Ratiopharm Ulm. Za zmaje je to druga zaporedna zmaga, hkrati pa odlična popotnica pred nedeljskim derbijem regionalne lige ABA z evroligaškim Partizanom v stoženski lepotici. Kar sedem Ljubljančanov je tokrat končalo obračun z dvometnim številom točk. Najboljši strelec Cedevite Olimpije je bil tokrat izvrstni Amar Alibegović, ki je dosegel 18 točk, sledili pa so Josh Adams (16), Yogi Ferrell (14), Zoran Dragić (13), Alen Omić in Karlo Matković (oba 12) ter Edo Murić (11).

Ljubljančani so zadeli kar 17 metov za tri točke, kar je nov klubski rekord v Evropskem pokalu. "Čestitke fantom za zmago. Zagotovo ni bilo lahko, saj smo bili po šestih zaporednih porazih pod pritiskom zmage. Za nami sta dva dobra treninga, ki smo jih izkoristili kot priprave na obračun. Igralci so se vrnili po poškodbah, zato je veliko lažje držati intenziteto in energijo, da nam ne padeta tako, kot prej. Najlepša hvala tudi navijačem, ki so bili naš šesti igralec," je za uradno spletno stran kluba dejal Jurica Golemac, glavni trener KK Cedevita Olimpija.

"Evropski pokal smo začeli zelo slabo. Poškodb je bilo veliko, zato nismo bili enotni. Zdaj smo nazaj. Že dober teden dni treniramo skupaj, zato se vidi kemija. Želeli smo zmagati že v Litvi, a kljub vsemu smo veseli, da smo zmago zabeležili pred domačimi navijači. Dokazali smo, da če dobro igramo v obrambi, je vse lažje. Zadevali smo odprte mete in zasluženo zmagali," je povedal povratnik po daljši pavzi zaradi poškodbe Zoran Dragić. "Prva zmaga je vedno posebna. Do uspeha smo prišli z ekipno igro. Vsak od nas je poznal svoje naloge, vedeli smo, kaj želijo početi naši tekmeci. Vsi smo dali vse od sebe za to veliko ekipno zmago," je komentiral tekmo Yogi Ferrell. Izid, 7. krog Evropskega pokala, Arena Stožice (Ljubljana, Slovenija):

Cedevita Olimpija - Ratiofarm Ulm 108:78 (28:21, 20:18, 30:18, 30:21)

Cedevita Olimpija: Rebec, Ferrell 14 (9 podaj), Radović, Jeremić 9, Alibegović 18, Murić 11 (6 skokov), Adams 16 (5 podaj), Matković 12 (9 skokov), Gnjidić 3, Omić 12 (9 skokov), Dragić 13.