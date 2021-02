Golemac podaljšal sodelovanje z Olimpijo

Cedevita Olimpija je z Golemcem podaljšala sodelovanje vse do konca sezone 2022/23, z možnostjo podaljšanja za sezono 2023/24. "Zelo srečen in zadovoljen sem, da smo dosegli dogovor o podaljšanju pogodbe z glavnim trenerjem Jurico Golemcem. Z Jurico smo se že dlje časa pogovarjali o tej možnosti. Verjamemo, da lahko s skupnimi močmi spišemo zelo uspešno zgodbo. V klubu Jurico vidimo kot nekoga, ki lahko z nami ostane dolgoročno, in vsi skupaj želimo nadaljevati zgodbo, ki smo jo začeli pisati v pretekli sezoni. Ne glede na vse okoliščine, ki nas v zadnjem letu ovirajo, še naprej uspešno delujemo in delamo vse za to, da je naš klub vrhunsko organiziran. Iz dneva v dan napredujemo, verjamem pa, da bomo skupaj rasli iz sezone v sezono. Jurica je izvrsten trener, kar je dokazal že pred prihodom v Cedevito Olimpijo, dejstvo pa je v zadnjem letu dni, odkar je z nami, s svojim uspešnim delom le še podkrepil. Igralci napredujejo iz treninga v trening, ekipa z njim raste, in Jurica se je odlično vklopil v naš in njegov klub, saj ne smemo pozabiti, da je že kot igralec v Ljubljani pustil globok pečat. Z dogovorom o podaljšanju pogodbe smo dokazali to, kar vedno govorimo. Želimo stabilnost in kontinuiteto, ne glede na dobre ali malo slabše rezultate. Verjamem, da se bomo v tekmovalnem in organizacijskem pogledu le še dvigovali in dosegli vse cilje, ki smo si jih zastavili ob začetku našega projekta," je bil izčrpen za uradno spletno stran klub direktor Davor Užbinec .

Trenerske izkušnje je pridobival tudi kot pomočnik Eliasa Zourosa v moški članski reprezentanci Gruzije. Kot glavni trener se je prvič preizkusil v šentjurskem Tajfunu in ekipo, po tem ko jo je prevzel, po ne najboljšem začetku sezone, popeljal do končnega osmega mesta v Ligi Nova KBM. Leta 2017 se je Golemac usedel na klop takratne Sixt Primorske in Koprčane že v prvi sezoni pripeljal do naslova prvaka Pokala Spar, finala Lige ABA 2 in polfinala slovenskega državnega prvenstva. Prelomna sezona, v kateri je Golemac pokazal vse razkošje svojega trenerskega talenta, pa je bila sezone 2018/19, ko je s koprskimi ‘tigri’ osvojil naslov prvaka Lige ABA 2, naslov slovenskega državnega prvaka, ter pokalni in superpokalni naslov. Tudi sezono 2019/20 je Koper Primorska, začela odlično, pod taktirko Golemca osvojila še drugi zaporedni superpokalni naslov, in vse do razpada ekipe veljala za največje presenečenje nove sezone v Ligi ABA. Po finančnih težavah koprskega kluba, je Golemac 20. decembra lani prekinil pogodbo s Koper Primorsko.

Golemac je leta 1997 prišel v Slovenijo, kjer je sprva igral za mlado ekipo Cedevite Olimpije, v svoji karieri pa je na slovenskih tleh branil barve takratne Union Olimpije, Slovana in novomeške Krke. Na mednarodni sceni se je med drugim dokazal v dresih evropskih velikanov, kot so Efes Pilsen, Cibona, Virtus Roma, Panathinaikos in Alba Berlin. Ne gre izpustiti dejstva, da je kot naturalizirani košarkar leta 2009 sodeloval tudi na EuroBasketu na Poljskem in bil s četrtim mestom eden od tvorcev največjega uspeha slovenske članske reprezentančne košarke do leta 2017, ko je Slovenija sedla na evropski košarkarski prestol. Za slovensko izbrano vrsto je zbral 17 uradnih nastopov. Od profesionalnega igranja košarke se je krilni center poslovil v dresu Krke, kot trener pa se je za zdaj izkazal predvsem s popolno privrženostjo košarki, analitičnostjo, iznajdljivostjo ter trdim in sistematičnem delom, pri katerem čim manj želi prepustiti naključju.