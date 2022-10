Golemac: Potrebujemo še veliko dela in treninga, da pridemo na višjo raven

Gostje iz obrobja Barcelone so imeli izjemen strelski večer, saj so zadeli kar 12 od 22 metov za tri točke. Ljubljanski košarkarji so se v tretji četrtini znašli v visokem zaostanku, se nato na začetku zadnjega dela igre sicer nekoliko približali, a na koncu je zmanjkalo časa in energije za popoln preobrat. V četi pod vodstvom Jurice Golemca je bil strelsko najbolj učinkovit Yogi Ferrell, dosegel je dvajset točk. Josh Adams jih je prispeval petnajst, Amar Alibegović trinajst in Marko Jeremić dvanajst. "Čestitke Joventutu za zmago. Na žalost še nismo dovolj uigrana ekipa, kot je to Joventut. Prejeti 100 točk na domačem parketu pomeni, da nismo igrali obrambe, obenem pa ni bilo dovolj energije in intenzitete. Potrebujemo še veliko dela in treninga, da pridemo na višjo raven, predvsem nam manjka dela," je za uradno spletno stran kluba po visokem porazu dejal strateg zmajev Golemac. "Naši tekmeci so zadeli veliko število metov za tri točke. Izkoriščali so, da so iz akcij prihajali do odprtih metov. Na takšen način je izredno težko igrati obrambo. Moramo si ogledati tekmo in popraviti napake na treningu," je povedal prvi strelec ljubljanskih košarkarjev Ferrell.