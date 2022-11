Golemac pred Igokeo: 'Čaka nas težka tekma'

Moštvo Cedevite Olimpije bo v soboto z obračunom sedmega kola rednega dela Lige ABA nadaljevalo s tekmovalno sezono 2022/23. Izbranci glavnega trenerja Jurice Golemca bodo v Športni dvorani Laktaši proti Igokei skušali zabeležiti svojo četrto zmago v sezoni.

Pred košarkarji Cedevite Olimpije je nadaljevanje sezone 2022/23. V soboto se bodo v osmem kolu AdmiralBet Lige ABA v Športni dvorani Laktaši zoperstavili košarkarjem Igokee, se skušali vrniti na zmagovalne tirnice in hkrati zabeležiti četrto zmago v sezoni v regionalni ligi. Na šestih odigranih tekmah nove sezone regionalne lige so košarkarji Igokee zaenkrat zabeležili štiri zmage in doživeli dva poraza. Po porazu na uvodnem obračunu sezone z Mornarjem, je ekipa iz Laktašev na zadnjih petih tekmah vknjižila štiri zmage, edini neuspeh so doživeli v petem kolu, ko je v Športni dvorani Laktaši gostovala Crvena zvezda. Na zadnji preizkušnji pred premorom, ki so ga prinesle reprezentančne akcije, so košarkarji Igokee z rezultatom 103:101 premagali ekipo Budućnosti. Kar šest košarkarjev Igokee je doseglo dvomestno število točk, največ, 20, jih je v statistiko vpisal Nikola Tanasković, pri 17 točkah pa se je ustavil DeShawn Stephens, ki pa je v času tekmovalnega premora zapustil Laktaše in se pridružil Dinamu iz Sassarija. V dvoboj z Igokeo Cedevita Olimpija vstopa po premoru, ki so ga zeleno-oranžni izkoristili za treninge, rehabilitacijo ter uigravanje, saj je bil uvod v novo sezono prepleten predvsem s poškodbami. Ob dejstvu, da številni igralci še niso povsem sanirali poškodbe ter da sta bila Edo Murić in Marko Jeremić del slovenske in srbske reprezentance, so na pomoč pri treningih priskočili tudi košarkarji mladinske ekipe.

icon-expand Edo Murić se je med reprezentančnim odmorom s Slovenijo uvrstil na svetovno prvenstvo FOTO: Fiba

V trenažni proces se postopoma vključujeta Karlo Matković in Zoran Dragić, ki pa še nista povsem optimalno pripravljena na napore treningov in tekem, zato trenirata po prilagojenem programu. Na seznamu poškodovanih se je Roku Radoviću in Lovru Gnjidiću pridružil Jan Kosi, ki je pred nekaj dnevi začutil bolečino v gležnju. V Zmajevem gnezdu pa še naprej ostaja Matic Rebec, ki je z ljubljanskim kolektivom podaljšal pogodbo še za mesec dni. "Še vedno niso zdravi vsi igralci, še vedno se soočamo s težavami in čakamo fante, ki so poškodovani, da se vrnejo. Karlo Matković se počasi priključuje treningom in upamo, da bo v ekipi za sobotno tekmo v Laktaših. Za ostale igralce trenutno še nismo prepričani, kdaj se bodo vrnili na parket. Kolikor smo lahko, smo v tem obdobju skušali napraviti. Fantje, ki so lahko trenirali, so pridno delali. Pričakujemo, da bomo imeli na tekmah več energije," je po tekmovalnem premoru povedal glavni trener Cedevite Olimpije Jurica Golemac.

icon-expand Jurica Golemac FOTO: Damjan Žibert