Golemac razkril pot do zmage: Bili smo fizični in se tepli

Za Olimpijo je bila to zelo pomembna zmaga, saj bi z dvema "ničlama" težko računala na ugoden razplet v skupini G, tako pa se obeta, da bo še zelo zanimivo v boju za dve mesti, ki vodita v zaključne boje Evropskega pokala (Eurocup). V konkurenci je v tem drugem delu tekmovanja ostalo še 16 moštev, ki so razdeljena v štiri skupine, kot omenjeno iz vsake napredujeta dve najboljši moštvi.

Izjemno izenačen dvoboj v so Ljubljančani dobili v zaključku tekme, ključni mož v teh minutah pa Edo Murić , ki je v zadnji minuti naprej dosegel trojko (72:70), nato pa dodal še dva prosta meta, Budućnost pa potem ni uspela več doseči koša. Murić je bil skupaj s Kendrickom Perryjem prvi strelec moštva, oba sta dosegla po 16 točk (Murićev met za tri točke je bil 3:6), Perry je dodal še deset podaj, slovenski reprezentant pa je v statistiko vpisal še šest skokov.

“Čestitke fantom za zasluženo zmago. Skozi celotno srečanje nismo popuščali. Bili smo fizični in se tepli, česar do sedaj nismo pokazali velikokrat. Dokazali smo sami sebi, da lahko na tak način igramo tudi proti ekipi, kot je Budućnost VOLI. Zadržati takšno moštvo pri 71 točkah je velika stvar,"je za spletno stran ljubljanskega kluba povedal trener Jurica Golemac.

"Za nami je drugo kolo in v četrtek nas čaka nova tekma, časa za slavje torej ni. Ni mogoče igrati zgolj z enim ali dvema igralcema. Cel teden smo delali na cilju, da priključimo tudi ostale fante, ki bodo dodali svoj doprinos. Vseh devet košarkarjev in tudi tisti, ki niso igrali, so prispevali k tej zmagi," je še dodal trener zmajev.

V skupini G so štiri moštva, Cedevita Olimpija je zabeležila eno zmago in en poraz (v uvodnem krogu je izgubila v Bologni proti Virtusu), poleg omenjenega italijanskega moštva še črnogorska Budućnost in francoski JL Bourg en Bresse. Prav francoski tekmec bo naslednja Olimpijina preizkušnja v evropskem pokalu, 27. januarja v Stožicah.

"Tekma je bila za nas zagotovo pomembna. Po predstavi v preteklem kolu smo vedeli, da moremo s trudom pokazati, da smo resni tekmeci v 7Days EuroCupu. Zmaga je bila dobra, a nismo še pri koncu. Moramo se pripraviti na prihajajoče srečanje. Ne smemo postati preveč navdušeni, skozi celoten potek tekmovanja moramo ostati osredotočeni. Od začetka sezone si ekipa želi, da bi v Evropskem pokalu ostali čim dlje. Ne smemo postati evforični. Vemo, da je Budućnost dobra zasedba in pripravili se bomo na naslednji obračun z njimi. Nocoj bomo uživali v zmagi," pa je dejal Jarrod Jones, ki je prav tako zadel nekaj pomembnih trojk, tekmo pa je končal s 14 točkami in šestimi skoki