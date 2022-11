Golemac: Reakcija fantov v drugem polčasu je bila odlična

Cedevita Olimpija se je vrnila na zmagovalne tirnice. Izbranci glavnega trenerja Jurice Golemca so na gostovanju v Laktaših v sedmem kolu rednega dela regionalne košarkarske lige z rezultatom 85:74 premagali Igokeo. Uspeh v Laktaših je odlična popotnica pred torkovo domačo tekmo Evropskega pokala s Prometejem iz Ukrajine, ko bodo zmaji lovili sploh prvo zmago v sezoni.

Oslabljeni zmaji so se v Laktaših predstavili brez Zorana Dragića, Roka Radovića, Lovra Gnjidića, Jana Kosija ter Karla Matkovića, ki je sicer bil del moštva, ki je odpotovalo na gostovanje, a zaradi bolečin v nogi, katere poškodba ga je na začetku sezona oddaljila od parketa, preventivno ni stopil na parket. Ljubitelji košarke so v Laktaših videli tekmo preobratov, a ko je bilo najbolj pomembno, so Ljubljančani z nizom 14 zaporednih točk sredi zadnje četrtine poskrbeli za dokončen obrat srečanja v svojo korist in na koncu vpisali zanesljivo zmago. Med zeleno-oranžnimi je bil tokrat strelsko najbolj učinkovit Yogi Ferrell, dosegel je 20 točk. S 17 mu je sledil Josh Adams, Alen Omić jih je dosegel 16, Amar Alibegović pa 12.

Za Ljubljančane je to četrta zmaga v sezoni, druga v gosteh, in hkrati lepa spodbuda za nadaljevanje. Naslednji teden bodo obe tekmi igrali v Stožicah; v torek v Evropskem pokalu, kjer še ne poznajo zmage, proti ukrajinskemu Prometeju, v soboto pa z Zadrom.

Glavni trener zmajev Jurica Golemac je na klopi Cedevite Olimpije zabeležil svojo stoto zmago kot trener ljubljanskega kolektiva. "Čestitke fantom za zmago. Za nas je ta zmaga zelo pomembna po seriji porazov in po tem, ko komaj sestavimo ekipo, da lahko normalno treniramo. Videlo se je, da tisti, ki so trenirali, so delali dobro. Naša energija ni padla, kot na tekmah pred reprezentančnim premorom. Reakcija fantov v drugem polčasu je bila odlična. Prvi polčas smo začeli v krču in zgrešili veliko število odprtih zicerjev'. Med glavnim odmorom smo se dogovorili, da v drugem delu tekme damo vse od sebe in pokažemo, da premoremo kakovost. Videlo se je, da je žoga dobro krožila, hkrati smo jo izgubili le trikrat, in naša igra nam je na koncu za nagrado prinesla zmago," je bil v izjavi za uradno klubsko spletno stran izčrpen glavni trener KK Cedevita Olimpija Jurica Golemac.

"Za nas je ta zmaga zelo pomembna, saj potrebujemo uspehe. Hkrati potrebujemo Zorana, Karla in ostale fante, da se vrnejo po poškodbah, in da končno zaigramo v polni postavi. Ko se to zgodi, bo vse veliko lažje. Ko se vrnejo, bo slika naše ekipe še veliko boljša. V Laktaših smo zabeležili zmago, toda še naprej moramo delati, da dvignemo raven naše igre. V torek je pred nami obračun s Prometejem, na katerem želimo prav tako zmagati. V Laktaših je vedno težko igrati. Igokea ima dobro ekipo. S fenomenalno obrambo celotne ekipe smo uspeli moštvo, ki na domačem parketu vedno dosega več kot 90 točk, ustaviti pri 74 točkah. Naš trener nam je pokazal vse, kar smo lahko pričakovali od naših tekmecev. Nanje smo se dobro pripravili in na koncu zmagali," je dodal Alen Omić, ki je vnovič dosegel dvojnega dvojčka.

"Za nami je izredno zahtevna tekma na gostovanju pri zelo dobri ekipi. Veseli smo, da smo se vrnili na zmagovalne tirnice. V drugem polčasu so vsi fantje dali vse od sebe, zato je naša naloga, da se po tekmi hitro opomoremo, saj bodo hitro sledile nove preizkušnje. Komaj čakamo, da se nam na parketu pridružijo tudi fantje, ki so trenutno v fazi rehabilitacije po poškodbi. Mi moramo vedno dati vse od sebe in ostati skupaj," je za spletno stran kluba povedal Američan Josh Adams. Američan je na začetku drugega polčasa s tremi vezanimi trojkami tlakoval pot k zmagi zmajev proti Igokeii.



Liga ABA, 7. krog:, športna dvorana Laktaši (Laktaši, Bosna in Hercegovina):

Igokea - Cedevita Olimpija 74:85 (18:19, 20:11, 21:29, 15:26)

Cedevita Olimpija: Rebec 6 (5 podaj), Ferrell 20 (5 skokov), Jeremić 3, Alibegović 12, Murić 9, Mulalić, Adams 17, Omić 16 (10 skokov), Radovanović 2.

