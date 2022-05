Golemac: Večji pritisk bo na Crveni zvezdi, mi pa želimo malce premešati karte v regiji

Trener zeleno-oranžnih Jurica Golemac priznava, da ni vedel, kako se bo njegovo moštvo odzvalo po bolečem porazu v četrtfinalu 7DAYS Eurocupa proti turškemu Extra Frutti Bursasporju. Toda Jaka Blažič, Zoran Dragić in druščina so prikazali dovolj kakovostno košarko, da jim je Igokea, ki je redni del omenjenega tekmovanja končala na petem mestu, po dveh tekmah morala priznati premoč in seči v roke za želeno uvrstitev v polfinale.

"Tekma je bila pričakovano zahtevna. Čestitati moram košarkarjem, saj smo imeli nekaj slabih minut, a smo pokazali značaj in se vrnili. V zadnji četrtini smo odigrali vrhunsko v obrambi. V prvem krogu končnice je bil pritisk na nas, v polfinalu pa bo na Crveni zvezdi. Mi bomo morali pokazati našo najboljšo predstavo, da nekoliko premešamo karte v regiji," je po preboju med štiri najboljša regionalna košarkarska moštva za uradno klubsko spletno stran dejal Golemac, ki je vnovič poudaril, da je dobra in agresivna obramba ključ do končnega uspeha. "To fantom ponavljam od začetka, da se bo met z razdalje prej ali slej ustavil, morda bodo imeli slabši strelski dan, zato je zelo pomembno, da v vsakem trenutku igrajo kakovostno moštveno obrambo. Kajti samo tako se osvajajo lovorike."