Golemac: Za nami je vrhunska sezona

Svoj delež k zmagi so na tretji tekmi prispevali vsi zmaji, ki so v Domžalah stopili na parket. Yogi Ferrell je sezono sklenil z 20 točkami in osmimi asistencami v svoji statistiki. 18 točk je prispeval Zoran Dragić, eno manj (17) kapetan Jaka Blažič. Pri dvojnem dvojčku (16 točk in 14 skokov) se je ustavil Alen Omić, 13 točk pa je dodal Jacob Pullen.

Za najkoristnejšega igralca finalnega niza je bil izbran Alen Omić. "Hvala ekipi, ki je prispevala k temu, da sem postal najkoristnejši igralec finalnega niza. Poslušal sem soigralce in dal vse od sebe. Zdaj sem utrujen in želim si počitka. Vedeli smo, da smo kakovostnejši od ekipe Helios Suns. Domžalčanov nismo podcenjevali, saj so nas na prvih dveh tekmah skušali presenetiti. Mislim, da smo na koncu zasluženo zmagali." Ljubljanski košarkarji so tokrat zgodaj razrešili vprašanje zmagovalca na obračunu v Domžalah. V prvi četrtini je bila njihova prednost dvomestna, v drugi četrtini pa so že vodili z 20 točkami razlike (42:22). Visok naskok so nato zadržali do zaključka tekme. "Čestitke košarkarjem! Za nami je zahtevna sezona, fizično in mentalno. Čestitke tudi ekipi Helios Suns za borbo, nobena tekma ni bila lahka. Na koncu pa rezultat finalnega niza 3:0 in še en naslov državnih prvakov," je po končani klubski sezoni za uradno spletno stran dejal trener Ljubljančanov Jurica Golemac. Izbranci glavnega trenerja Jurice Golemca so z zmago na tretji tekmi finalnega niza državnega prvenstva in osvojitvijo naslova državnega prvaka na najlepši možen način zaključili tekmovalno sezono 2021/22. Za Ljubljančane je to tretja državna lovorika v sezoni, osvojitev "trojne krone" pa je kolektivu iz Stožic uspela prvič po sezoni 2008/09. V vitrinah največje dvorane v Sloveniji tako lahko najdemo pokale za osvojitev naslova slovenskega superpokalnega, pokalnega in državnega prvaka v sezoni 2021/22.