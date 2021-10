Golemac: Za zmago v Čačku moramo odigrati najboljšo tekmo v tej sezoni

Izbranci glavnega trenerja Jurice Golemca imajo po enem kolu na svojem računu eno zmago, moštvo iz Čačka pa je moralo na prvi tekmi regionalne sezone po tesni končnici priznati premoč Igokee (89:91). Dvoboj med Igokeo in Borcem v Laktaših je v izdihljajih srečanja odločil James Arthur Robinson III., met za tri točke, ki bi Borcu prinesel zmago, pa je nato zgrešil Hunter Hale. Ta je bil skupaj z Nemanjo Todorovićem s 17 točkami tudi najboljši strelec svojega moštva. Nekdanji zmaj, Ivan Marinković, je v statistiko v 27 minutah igre vpisal 15 točk. "Pred nami je drugo kolo regionalne lige. Borac je odlično sestavljena ekipa z odličnim trenerjem. Igra moštva iz Čačka ima rep in glavo, vsi igralci so šolani in nadarjeni, vsi pa se želijo pokazati in dokazati. Če želimo računati na zmago na vročem terenu, kar Čačak prav zagotovo je, bomo morali odigrati tekmo po svojih najboljših močeh in prikazati najboljšo igro v obrambi do zdaj. Mi smo v dobrem ritmu, saj zelo dobro treniramo, to pa ne pomeni ničesar, če se ne bomo v nedeljo vrgli za vsako žogo in se z igrišča po koncu tekme odpravili s krvavimi koleni," je bil v napovedi za uradno spletno stran kluba izčrpen trener Jurica Golemac.