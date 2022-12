Golemac zadovoljen s prvim delom sezone, žal mu je zgolj ene tekme

Zmaji so se od svojih navijačev za leto 2022 poslovili v slogu. V Tivoliju je padla stotica, ob kateri črnogorski Mornar ni imel možnosti (100:79). "Čeprav so jih nekateri košarkarji zapustili in imajo težave s poškodbami, smo vedeli, da se ne smemo sprostiti. Tekmo smo oddelali profesionalno, razdelili minutažo in nihče se ni poškodoval. Čestitke fantom in publiki. Mislim, da je gledala atraktivno košarko," je bil zadovoljen Jurica Golemac .

Košarkarji Cedevite Olimpije bodo v leto 2023, vsaj kar se lige Aba tiče, vstopili v zelo dobrem položaju. Ob devetih zmagah so le dvakrat izgubili, v gosteh proti Budućnosti in doma proti letos razpoloženemu FMP-ju. "Kljub vsem težavam, ki smo jih imeli na začetku, moramo biti zadovoljni. Z Budućnostjo smo izgubili, ko smo se vračali po težavah s koronavirusom. Proti FMP-ju smo igrali samo s šestimi ali sedmimi košarkarji. Moramo biti zadovoljni, uspelo nam je premagati Partizan. Smo v dobrem položaju, a se ne smemo sprostiti," opozarja hrvaški strokovnjak in dodaja: "Gostovanji pri Megi in Borcu bosta vse prej kot lahki tekmi."

Evropska forma je zaenkrat še slaba

Občutno slabše gre zmajem v evropskem pokalu, kjer so z le dvema zmagama na dnu svoje skupine, potem ko so sezono začeli s kar šestimi zaporednimi porazi. Golemcu je najbolj žal domačega zdrsa proti Brescii izpred 14 dni, ko je bilo 80:83. "To je edina tekma v sezoni, za katero mi je res žal, ker smo imeli vse pod nadzorom. Z zmago bi bili v dobri poziciji, tako da smo naredili korak nazaj. A do konca je še devet krogov. Videli smo, da lahko igramo z vsemi." Nenazadnje so to dokazali v zadnjem krogu, ko so v gosteh ugnali prvouvrščeni JL Bourg.

Prvi del sezone so močno zaznamovale zdravstvene težave. Po Eurobasketu so bili dolgo odsotni Zoran Dragić, Lovro Gnjidić in Karlo Matković. Odsoten je bil tudi Rok Radović. Ko so se vrnili v polni pogon, se je rezultatska krivulja začela dvigati. Z njihovo pomočjo so zmaji popravili predvsem igro v obrambi.

"Imamo močno in agresivno obrambo. Ko so bili na parketu Gnjidić, Rebec in Radović, smo imeli nekaj zelo dobrih minut. Z Adamsom se veliko pogovarjamo, da mora nadzorovati svojo agresivnost, ker bi tudi rad igral obrambo. Z Yogijem (Ferrellom, op. a.) je vedno tako, da bo igral obrambo, ko je 'napaljen'. Če ni, je z njim zelo težko. Ko dobimo količino ter intenziteto treninga in ko se bo vrnil Zoran Dragić, sem prepričan, da bomo igrali še boljšo obrambo," je pojasnil Golemac.