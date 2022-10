Golemac zadovoljen z napadom, v obrambi še veliko prostora za napredek

Obračun Cedevite Olimpije in Borca, ki se je pričel ob 21. uri, si je v Stožicah ogledalo okoli tisoč navijačev. To je še daleč od številk, ki smo jih spremljali ob koncu lanske sezone, a zmaji so svojim privržencem dali obilo razlogov za ponovn obisk največje slovenske dvorane. "Čestitke igralcem in publiki, ki je prišla tako pozno na tekmo. V polni zasedbi še nismo trenirali, tako da nismo vedeli, kaj pričakovati. Dobra napadalna tekma, v obrambi pa imamo še veliko prostora za napredek," je črto pod zanesljivo zmago potegnil Jurica Golemac.

Z vročo roko se je z Eurobasketa vrnil kapetan Edo Murić, ki ga ni bilo v začetni peterki, a je vseeno zaključil kot prvi strelec Ljubljančanov. Dosegel je 18 točk, od tega kar štiri trojke iz sedmih poizkusov. Le eno točko manj sta prispevala Alen Omić, za katerega visoki košarkarji Borca niso imeli prave rešitve, in Yogi Ferrell, ki se je razigral v drugem polčasu in je prav tako dosegel štiri trojke.

"Borac je zelo resna ekipa z glavo in repom. V pripravljalnem obdobju so premagali Partizan. Že dosti časa so skupaj z istim trenerjem. Skušamo delati to, kar delamo na treningih – da si čim več podajamo in iščemo odprte košarkarje, da spravimo žogo tistim, ki se v določenih položajih najbolje počutijo," je o zmagovalnem receptu naaljeval Golemac.