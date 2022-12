Golemac: Zaklenili smo se v dvorano in odlično trenirali

Cedevita Olimpija in Partizan sta se izmenjevala v vodstvu praktično do zadnjih sekund, tehtnico pa je na stran domačinov prevesil Yogi Ferrell. Ameriški organizator igre je položil žogo v obroč za 75:72, gostje iz Beograda so se sicer še približali na 75:74, nato pa je Josh Adams po osebni napaki Partizana zadel oba prosta meta za končnih 77:74 in veselje v Stožicah se je lahko začelo. Dvoboj med Ljubljančani in Beograjčani je zaznamoval tudi met plišastih igrač na parket med glavnim odmorom. Vse zbrane igrače bo Cedevita Olimpija poklonila otrokom Centra za socialno delo Ljubljana Bežigrad. "Čestitke fantom za vrhunsko tekmo. Čestitke tudi navijačem. Brez njih ne bi uspeli priti do te zmage. Odigrali smo zelo pametno tekmo, tudi fizično in močno. Zmagala je ekipa. Vsi igralci, ki so bili na voljo, so igrali in pustili srce na parketu. Le na takšen način lahko zmagaš. Vse to je prišlo z dobrimi treningi v zadnjih dneh. Moramo ostati skromni, napraviti analizo in delati naprej," je po najboljši tekmi dosedanjega dela sezone dejal strateg zmajev Jurica Golemac.