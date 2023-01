Golemac: Zaslužena zmaga, a naslednjič bomo morali biti še boljši

Nekaj ur po zmagi Cedevite Olimpije je Crvena zvezda prišla do dveh točk v Splitu, s katerima je znova skočila na vrh regionalnega prvenstva. A to niti ni pomembno. Pomembno je, da so zmaji z novo odlično predstavo niz zmag v ligi Aba podaljšali na sedem, zavoljo ugodne prednosti pa prihranili vsaj nekaj energije pred napornim nadaljevanjem prvenstva. Že v četrtek bodo namreč gostovali pri Borcu.

Jurica Golemac je sicer po tekmi potarnal, da bi njegovi varovanci zmagovalca lahko odločili že prej, vendar je vseeno moral biti zadovoljen: "Pri Megi ni nikoli lahko igrati in to navkljub dejstvu, da imajo domačini težave s poškodbami. Mi smo si na začetku priigrali prednost, se nato malo preveč sprostili in izgubili preveč žog. Vseh 40 minut nismo igrali osredotočeno, na ta način pa smo tekmecem pustili, da so bili ves čas blizu. Na koncu smo uspeli najti razpoložene igralce in zasluženo zmagali. Moramo analizirati tekmo in biti na naslednji še boljši."