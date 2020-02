Golemac: Zmaga v Beogradu je za nas zelo pomembna

Cedevita Olimpija je bila zelo blizu zmagi že v rednem delu tekme, a je Turek Okben Ulubay z zadetim metom za tri točke rezultat tik pred zaključkom zadnje četrtine poravnal na 90:90. Ob zvoku sirene je bil nenatančen Codi Miller-McIntyre, dodatnih pet minut tekme pa so bolje začeli košarkarji FMP-ja, ki so tri minute pred koncem podaljška vodili s 94:91. Takrat je vso odgovornost v svoje roke prevzel Jaka Blažič, dosegel kar 12 zaporednih točk, zmaje malo več kot minuto pred koncem podaljška povedel v vodstvo s 103:98 in zmagovalec je bil takrat dokončno odločen. "Čestitke fantom za zmago. Tekmo bi lahko v svojo korist odločili že veliko prej, a to je šport, to je košarka. V fantih je ob koncu rednega dela srečanja zavladala nervoza, in videti je bilo, kot da so se bali zmagati. Uspeh v Beogradu je za nas zelo pomemben. Analizirati moramo svojo igro in predvsem popraviti našo igro v obrambi. Prav obramba je ta, ki nas drži pokonci, zato moramo igrati bolje, da lažje dobimo tekme. Prepričan sem v to, da lahko igramo bolje v obrambi in imamo hkrati boljši skok," je za uradno spletno stran kluba iz Ljubljane povedal novi prvi trener Jurica Golemac.