Golemac po zmagi nad evroligaškim Bayernom: Pokazali smo dobro energijo in igro v obrambo

Končni rezultat tekme tokrat ni bil v ospredju, najpomembnejše dejstvo je, da so Zmaji na parket stopili prvič po 10. marcu in pripravljalno tekmo z moštvom, ki nastopa v elitni Evroligi, izkoristili za dodatno spoznavanje med seboj. Ker je tekma potekala za zaprtimi vrati in je bila prva za obe moštvi v tem pripravljalnem obdobju, sta se kluba dogovorila, da statistike tekme ne bosta javno objavila. Pred vrati dvorane so tako ostale tudi kamere in fotoaparati obeh moštev. Ljubljanska ekipa se bo z nemškim evroligašem znova pomerila v sredo, 9. septembra, ko bo Bayern prišel v Areno Stožice. Že v četrtkovih večernih urah so se Ljubljančani z avtobusom podali na pot proti Ulmu, kjer jih v soboto čaka obračun s starimi znanci iz lanskoletnih pripravljalnih tekem, košarkarji Ratiopharma Ulma. "Lepo je zmagati, a šlo je za pripravljalno tekmo. Zagotovo obe ekipi še nista v optimalni formi. Pokazali smo dobro energijo in igro v obrambo, 74 prejetih točk evroligaša je podatek, ki nam daje upanje za nadaljevanje priprav. Fantje morajo ostati zbrani. Še naprej bomo delali, da bomo z vsakim treningom vse boljši in boljši,"je za uradno spletno stran kluba dejal trener zmajev Jurica Golemac.