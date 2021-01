Klopp: Kriv sem, vedno sem jaz kriv

Burnley, ki je dosegel šele deseti zadetek na osemnajstih tekmah, s peto zmago v sezoni pa se je povzpel na 16. mesto v 20-članski ligi, je poglobil krizo aktualnih prvakov iz Liverpoola. Redsi imajo velike težave v napadu, stežka zabijajo gole, zato ekipa in posamezniki postajajo vse bolj nemirni. To se seveda kaže tudi ob zaključnih strelih, in Liverpool je padel v luknjo, iz katere že nekaj časa ne vidi izhoda. Domači so sprožili kar 27 strelov proti tekmečevim vratom, a imeli vnovič slepe naboje. Boleč poraz proti skromnemu Burnleyju je posledica stanja v ekipi ... "Izgubili smo tekmo, ki je preprosto nismo smeli izgubiti," je sprva izstrelil strateg Jürgen Klopp in nadaljeval v podobnem stilu. "Zdelo se je, da takšnega dvoboja ne moremo izgubiti, a zgodilo se je prav to. Najlažje bi bilo reči, to je nogomet, a ne bom se zadovoljil s takšnim komentarjem," je otoškim novinarjem hitel pripovedovati 53-letni Nemec in nemudoma prevzel krivdo za nepričakovan debakel. "Če izgubiš takšno tekmo, je krivda brez dvoma na trenerjevi strani. Ekipo bi moral bolje pripraviti, jo bolje motivirati in ji vliti več samozavesti, ki je, to je treba priznati, že načeta. Imeli smo ogromno priložnosti, a izbirali slabe odločitve pri strelu," je že videl Klopp.