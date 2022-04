Golemac po osmi zaporedni evropski zmagi: Pristop je bil od začetka takšen, kot mora biti

Med najboljšimi 16 moštvi Evropskega pokala je Cedevita Olimpija nastopala tudi v sezoni 2020/21, a se ji je preboj v četrtfinale za las izmuznil iz rok. Izločilne boje v evropskih tekmovanjih smo lahko v Ljubljani nazadnje spremljali v sezoni 2000/01, treba pa je izpostaviti, da se je takratni zagrebški Cedeviti v sezoni 2014/15 uspelo prebiti v osmino finala v Evropskem pokalu. Izbranci glavnega trenerja Jurice Golemca pa so v sredo v Patrasu postavili še en mejnik – v evropskih tekmovanjih ni Cedevita Olimpija še nikoli do zdaj zabeležila osmih zaporednih zmag. Letvica sedmih uspehov v nizu je bila v sezoni 1998/99 postavljena v elitni Evroligi. Zmaga zmajev v Patrasu ni bila praktično nikoli pod vprašajem, saj so se ljubljanski košarkarji v obračun s Promitheasom podali odločno in si že v prvi četrtini priigrali veliko prednost. Po zadetku Jacoba Pullena za tri točke je semafor v tretji četrtini kazal že 24 točk naskoka za slovenske državne prvake, domačini pa so nato nekoliko zmanjšali zaostanek. Kljub temu so Ljubljančani ohranili trezno glavo in obračun brez večjih pretresov pripeljali do konca. V Grčiji so priložnost za igro dobili vsi zmaji, najboljši strelec v ljubljanskem dresu pa je bil Jacob Pullen z 19 točkami in šestimi asistencami. Najboljšo predstavo v tej sezoni Evropskega pokala je prikazal Marko Radovanović, ki se je tokrat ustavil pri 15 točkah. 14 jih je dodal Yogi Ferrell, 13 pa Zach Auguste. "Čestitke igralcem za pomembno zmago. Težko se je bilo motivirati. Vemo, da ima Promitheas veliko težav s poškodbami, ampak pristop je bil od začetka takšen, kot mora biti. Na koncu smo ubranili prednost in 'spočili' nekaj nosilcev igre. Zdaj gledamo proti naslednjim tekmam," je po novi zmagi dejal trener Jurica Golemac. "Vseh 40 minut smo odigrali dobro. Z zmago smo si priigrali prednost domačega terena, kar je odlično. Upam, da bodo navijači napolnili Stožice, tako kot na zadnjih tekmah. Mi moramo ostati osredotočeni in se pripraviti na nadaljevanje Evropskega pokala," je dodal prvi strelec tekme, Jacob Pullen.