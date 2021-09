Golemac pred začetkom sezone: Nismo še postali ekipa

Košarkarji Cedevite Olimpije bodo v domači Areni Stožice tudi uradno vstopili v novo tekmovalno sezono Lige ABA. Izbranci glavnega trenerja Jurice Golemca se bodo pred domačimi navijači pomerili z novomeško Krko. Državni in pokalni slovenski prvaki, košarkarji Cedevite Olimpije in Krke, se bodo v stoženski lepotici pomerili že drugič na začetku sezone. Prvič, šlo je za superpokal, so bili uspešnejši zmaji.

icon-expand Jurica Golemac in druščina z optimizmom vstopajo v novo sezono regionalne ige. FOTO: KK Cedevita Olimpija

Državni in pokalni slovenski prvaki, košarkarji Cedevite Olimpije in Krke, se bodo v soboto v stoženski lepotici pomerili že drugič v tekmovalni sezoni 2021/22. Pred tednom dni sta se moštvi srečali na obračunu slovenskega Superpokala, zmago, z 78:71 pa so slavili zmaji.

Redni del tekmovanja bo potekal do začetka aprila 2022, nato sledita polfinala na dve zmagi, zmagovalec pa bo najkasneje znan 4. maja, ko je na sporedu morebitna peta tekma.

V prvem kolu Lige ABA si bodo Ljubljančani in Novomeščani znova zrli v oči, oboji pa bodo skušali zabeležiti prvo regionalno zmago v sezoni. V dresu ljubljanske ekipe je zablestel Zach Auguste, ki je 23 točkam dodal še 14 skokov in štiri ukradene žoge. Na drugi strani jih je 21 dosegel Rok Stipčević, ki je na poti do tega točkovnega izkupička zadel kar šest od osmih metov za tri točke. "Po slovenskem Superpokalu smo imeli čas, med tekmami na tem uvodu v sezono imamo teden dni prostora. V tem obdobju smo analizirali predvsem sebe, ker se ne poznamo še dovolj dobro, in nismo še postali ekipa. Veliko smo trenirali ter gledali videoposnetke. Krka ima nove igralce, ki smo jih lahko bolje spoznali minuli petek v Tivoliju. Naredili bomo vse, da v igri v obrambi prikažemo veliko boljšo igro, kot smo jo na superpokalnem obračunu," je za uradno spletno stran zmajev dejal glavni trener KK Cedevita Olimpija Jurica Golemac. "Prva tekma v Ligi ABA takoj prinaša slovenski košarkarski derbi. Upam, da bo sobotni dvoboj paša za oči za vse navijače in gledalce. Na Krko se pripravljamo zadnjih nekaj dni. Novomeščane analiziramo, razmišljamo o njih, gledamo njihovo igro. Hkrati analiziramo naše napake na petkovem Superpokalu v Tivoliju in jih skušamo odpraviti ter se čim bolje pripravit, da teh napak ne bomo več ponavljali na sobotni tekmi," je za klubsko spletno stran izčrpen kapetan ekipe Jaka Blažič.

icon-expand Jaka Blažič FOTO: KK Cedevita Olimpija

"Že nekaj sezon zapored se z novomeško Krko pomerimo že na uvodu v sezono. Vemo, da je pred nami slovenski derbi Lige ABA, in da ima to svoj čar. Igralci v takšne tekme vstopajo maksimalno motivirani. Nenazadnje se bosta med seboj pomerili dve najboljši ekipi v Sloveniji. Boj med Cedevito Olimpijo in Krko je vedno hud, tekme se redkokdaj zaključijo z visoko razliko. Mi smo pripravljeni na borbo, zagotovo pa pred nami ni lahka preizkušnja. Že na slovenskem Superpokalu smo videli, da je bila tekma izredno težka. Ob zaključku bi se lahko obrnila v korist ene in druge ekipe, ampak zmago smo na koncu slavili mi. Novomeščane pričakujemo pripravljeni, visoko motivirani, naredili pa bomo vse, da zabeležimo zmago na našem uvodu v novo sezono Lige ABA," pravi slovenski reprezentant Edo Murić.

